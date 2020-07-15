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Зидан: Модричу 34 года, я закончил в его возрасте. Но Лука хочет еще играть
Наставник "сливочных" высказался насчет хорватского хавбека
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями насчет полузащитника Луки Модрича.
"Я завершил карьеру, когда мне было 34 года, но Лука, конечно, хочет продолжать. Мы знаем качества Луки и наслаждаемся его игрой. Все зависит от того, как себя чувствует футболист", - сказал Зидан.
Контракт хорвата со "сливочными" рассчитан до конца сезона 2020/21.
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Источник:Infinite Madrid
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
15.07.2020 в 18:53
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Algrab (Костопiль)
15.07.2020 в 19:18
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