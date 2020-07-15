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Зидан: Модричу 34 года, я закончил в его возрасте. Но Лука хочет еще играть

Испания
(1 голосов)

Наставник "сливочных" высказался насчет хорватского хавбека

Зидан: Модричу 34 года, я закончил в его возрасте. Но Лука хочет еще играть
Новина українською

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями насчет полузащитника Луки Модрича.

"Я завершил карьеру, когда мне было 34 года, но Лука, конечно, хочет продолжать. Мы знаем качества Луки и наслаждаемся его игрой. Все зависит от того, как себя чувствует футболист", - сказал Зидан.

Контракт хорвата со "сливочными" рассчитан до конца сезона 2020/21.

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В статье: Лука Модрич Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Источник:
Infinite Madrid
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
15.07.2020 в 18:53
Уровень клуба запредельный...
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+1
0
Algrab (Костопiль)
15.07.2020 в 19:18
Класний гравець.
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0
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