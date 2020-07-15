Зидан: Модричу 34 года, я закончил в его возрасте. Но Лука хочет еще играть

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями насчет полузащитника Луки Модрича.

"Я завершил карьеру, когда мне было 34 года, но Лука, конечно, хочет продолжать. Мы знаем качества Луки и наслаждаемся его игрой. Все зависит от того, как себя чувствует футболист", - сказал Зидан.