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Де Йонг попал в заявку Барселоны на ближайший матч

Испания
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Месяц мы не видели его в действии

Де Йонг попал в заявку Барселоны на ближайший матч
UA-Футбол
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Завтра каталонская "Барселоны" сыграет против "Осасуны" в матче Ла Лиги. В заявке нашлось место для Френки де Йонга.

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Голландский полузащитник пропустил последние шесть матчей своей команды из-за травмы. С большой долей вероятности, завтра он появится в стартовом составе.

Отметим, что в текущем сезоне на счету Френки 38 матчей и шесть результативных действий.

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В статье: Барселона Осасуна (Памплона) Френки де Йонг
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