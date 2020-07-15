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Де Йонг попал в заявку Барселоны на ближайший матч
Месяц мы не видели его в действии
Завтра каталонская "Барселоны" сыграет против "Осасуны" в матче Ла Лиги. В заявке нашлось место для Френки де Йонга.
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Голландский полузащитник пропустил последние шесть матчей своей команды из-за травмы. С большой долей вероятности, завтра он появится в стартовом составе.
???? SQUAD LIST— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 15, 2020
⚽ #BarçaOsasuna
???????? #ForçaBarça pic.twitter.com/FXyS9i1E27
Отметим, что в текущем сезоне на счету Френки 38 матчей и шесть результативных действий.
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