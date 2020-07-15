Испания
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Атлетико подпишет новый контракт с полузащитником, увеличив в два раза его клаусулу
Все детали согласованы
Уже в ближайшее время Томас Парти поставит подпись в новом контракте с "Атлетико". Об этом передает Ghana Soccernet.
Долгое время за полузащитником охотился "Арсенал", который планировал заплатить за него 50 миллионов евро (клаусула Томаса). Однако сам футболист отклонил возможность перехода.
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Его новая зарплата составит 150 тысяч евро в неделю, а клаусула увеличится вдвое. Официально о продлении объявят после окончания сезона.
На счету Парти в этом сезоне 43 матча и три забитых гола.
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