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Бербатов: Бэйл зашел слишком далеко, он ведет себе неуважительно
Каждый по разному выражает свое недовольство
Экс-игрок "Тоттенхэма" Димитар Бербатов раскритиковал Гарета Бэйла, который открыто выражает свое недовольство тем, что он не играет в последних матчах.
"Гарет снова попал в заголовки газет. Он делает вид спящего, узнав, что не выйдет на замену в матче с "Гранадой". Он заходит слишком далеко, ведет себя непрофессионально и неуважительно.
Когда я это увидел, то не мог поверить. Мне нравится игра Гарета. Я понимаю его боль, когда он сидит на скамейке запасных, но таким образом вести себя нельзя", - заявил Бербатов.
Ранее была информация, что "Реал" может разорвать контракт с валлийцем.