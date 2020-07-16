Бербатов: Бэйл зашел слишком далеко, он ведет себе неуважительно

Экс-игрок "Тоттенхэма" Димитар Бербатов раскритиковал Гарета Бэйла, который открыто выражает свое недовольство тем, что он не играет в последних матчах.

"Гарет снова попал в заголовки газет. Он делает вид спящего, узнав, что не выйдет на замену в матче с "Гранадой". Он заходит слишком далеко, ведет себя непрофессионально и неуважительно.

Когда я это увидел, то не мог поверить. Мне нравится игра Гарета. Я понимаю его боль, когда он сидит на скамейке запасных, но таким образом вести себя нельзя", - заявил Бербатов.

Ранее была информация, что "Реал" может разорвать контракт с валлийцем.