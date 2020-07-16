  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Бербатов: Бэйл зашел слишком далеко, он ведет себе неуважительно
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бербатов: Бэйл зашел слишком далеко, он ведет себе неуважительно

Испания
(1 голосов)

Каждый по разному выражает свое недовольство

Бербатов: Бэйл зашел слишком далеко, он ведет себе неуважительно
UA-Футбол
Новина українською

Экс-игрок "Тоттенхэма" Димитар Бербатов раскритиковал Гарета Бэйла, который открыто выражает свое недовольство тем, что он не играет в последних матчах.

"Гарет снова попал в заголовки газет. Он делает вид спящего, узнав, что не выйдет на замену в матче с "Гранадой". Он заходит слишком далеко, ведет себя непрофессионально и неуважительно.

Когда я это увидел, то не мог поверить. Мне нравится игра Гарета. Я понимаю его боль, когда он сидит на скамейке запасных, но таким образом вести себя нельзя", - заявил Бербатов.

Читайте такжеЗидан о конфликте с Бэйлом: Боже мой, ну что за вопросы?

Ранее была информация, что "Реал" может разорвать контракт с валлийцем.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гарет Бэйл Димитар Бербатов Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...