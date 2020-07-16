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Экс-агент Бензема: Единственное желание Карима - вернуться в Лион

Испания
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Однажды это должно случиться

Экс-агент Бензема: Единственное желание Карима - вернуться в Лион
UA-Футбол
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Экс-агент Карима Бензема, Карим Джазери, уверяет, что форвард "Реала" очень хочет вернуться во французский чемпионат.

"В "Реале" Карим достиг пика, чего стремится каждый футболист. Его любит публика, у него прекрасные отношения с тренером. Но с тех пор, как он покинул Францию, у него было одно желание - вернуться в "Лион". Карим считает, что слишком рано покинул клуб", - заявил Джазери.

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После перехода в "Реал", Бензема смог завоевать 18 трофеев, среди которых - четыре кубка Лиги Чемпионов.

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В статье: Карим Бензема Лион Реал (Мадрид)
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