Экс-агент Бензема: Единственное желание Карима - вернуться в Лион

Экс-агент Карима Бензема, Карим Джазери, уверяет, что форвард "Реала" очень хочет вернуться во французский чемпионат.

"В "Реале" Карим достиг пика, чего стремится каждый футболист. Его любит публика, у него прекрасные отношения с тренером. Но с тех пор, как он покинул Францию, у него было одно желание - вернуться в "Лион". Карим считает, что слишком рано покинул клуб", - заявил Джазери.

После перехода в "Реал", Бензема смог завоевать 18 трофеев, среди которых - четыре кубка Лиги Чемпионов.