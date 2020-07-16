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Передумали: Барселона предложит Семеду пятилетний контракт
Раньше он был главным претендентом на выход
Каталонская "Барселона" хочет продлить контракт с Нелсоном Семеду. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
За последние три месяца было много новостей о его возможном уходе из клуба. Главными претендентами на защитника считались "Ман Сити" и "Ювентус".
Однако планы каталонского клуба изменились. Они предложат Семеду пятилетний контракт, после подписания которого клаусула выростет до ста миллионов евро.
За сезон португалец провел 38 матчей и смог отдать шесть голевых передач.
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Комментарии (1)
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Хулио Тебенадо (Барселона)
16.07.2020 в 21:26
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