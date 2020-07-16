Передумали: Барселона предложит Семеду пятилетний контракт

Каталонская "Барселона" хочет продлить контракт с Нелсоном Семеду. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

За последние три месяца было много новостей о его возможном уходе из клуба. Главными претендентами на защитника считались "Ман Сити" и "Ювентус".

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Однако планы каталонского клуба изменились. Они предложат Семеду пятилетний контракт, после подписания которого клаусула выростет до ста миллионов евро.

За сезон португалец провел 38 матчей и смог отдать шесть голевых передач.