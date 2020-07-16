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Передумали: Барселона предложит Семеду пятилетний контракт

Испания
(1 голосов)

Раньше он был главным претендентом на выход

Передумали: Барселона предложит Семеду пятилетний контракт
UA-Футбол
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Каталонская "Барселона" хочет продлить контракт с Нелсоном Семеду. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

За последние три месяца было много новостей о его возможном уходе из клуба. Главными претендентами на защитника считались "Ман Сити" и "Ювентус".

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Однако планы каталонского клуба изменились. Они предложат Семеду пятилетний контракт, после подписания которого клаусула выростет до ста миллионов евро.

За сезон португалец провел 38 матчей и смог отдать шесть голевых передач.

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В статье: Барселона Нелсон Семеду
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Комментарии (1)
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Хулио Тебенадо (Барселона)
16.07.2020 в 21:26
Семеду очень полезный бровочник для Барсы. Не второй Дани Алвеш конечно, но где-то рядом. Я рад, что Нельсон остаётся в Барсе. Просто он по своим игроцким задаткам скоростного вингера не всегда вписывался в тот опостылевший до чёртиков тягомотный рисунок игры, который демонстрирует сейчас Барса. Значит в скором времени будет что-то меняться... И это не может не радовать. ) Именно так я расцениваю тот факт, что с Нельсоном хотят продолжить контракт. ) Блин, ну хоть, что-то сделают по уму, а не через жо... ))
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