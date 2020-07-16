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Примера. Реал - Вильярреал 2:1. La Décima, цирк с пенальти и… чемпионство

Испания
(1 голосов)

Реал Мадрид в 34-й раз в своей истории стал чемпионом Испании

Примера. Реал - Вильярреал 2:1. La Décima, цирк с пенальти и… чемпионство
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Двухлетнее царствование “Барселоны” подошло к концу. Мадрид возвращает себе звание чемпиона, 34-ое в своей истории. Каждое чемпионство с годами обрастает своими мифами и легендами, основанными на реальных историях. Не станет исключением и нынешний сезон.

На вынужденный перерыв “Реал” ушел с отставанием от “Барселоны”, но после возвращения из карантина ему удалось создать локальный шедевр – “La Décima”, десять побед подряд, которые в итоге привели к коронации. В топ-4 лигах Европы, помимо “Реала”, только “Баварии” удалось выиграть все матчи после перерыва. Мадриду осталось сыграть еще один тур и он постарается не испортить статистику.

События в параллельном матче на “Камп Ноу” звучали подбадривающе для команды Зидана. Но она справилась своими силами. “Вильярреал” вышел на игру в не самом сильном составе, на лавке запасных остались Касорла, Тригерос, Иборра. “Желтая субмарина” за первый тайм не нанесла ни одного удара и позволила “Реалу” контролировать игру.

“Реал” никуда не торопился и в итоге усыпил соперника своим вялотекущим контролем и доминированием. На 29-й минуте центрбек гостей Шакла отдал неточный пас, Каземиро сыграл на перехвате, Модрич получил мяч и отдал точный пас в свободную зону Бензема. Карим забил 20-й гол в чемпионате.

Примера. Реал - Вильярреал 2:1. La Décima, цирк с пенальти и… чемпионство - изображение 1

Игра приобрела более интересные очертания после перерыва, после того как тренеры обеих команд провели ряд замен. “Вильярреал” включился в игру, и через раз свое мастерство приходилось демонстрировать Куртуа.

Тем не менее, гол снова забил “Реал”. Очень любопытный эпизод. Рамос перехватил мяч в центре поля, выполнил сольный проход и упал в штрафной “Вильярреала”. Рамос хотел упасть, всеми силами искал контакт с защитником “Вильярреала” (снова не повезло Шакла)... и рефери дал добро на одиннадцать метров. По случаю чемпионства, “Реал” решил разыграть пенальти – Рамос катнул мяч, а вбегавший в штрафную Бензема вколотил его в ворота. Но как показал повтор, и Бензема, и еще два игрока “Вильярреала” вбежали в штрафную раньше допустимого времени. Повторная попытка, и в этот раз без всех трюков удар с точки выполнил Бензема.

“Вильярреал” вернул интригу – Иборра забил головой после кросса Гаспара, а на последних секундах Куртуа совершил тройной супер-сэйв, отбив удары Тригероса, Сориано и Иборры. Ранее киперу “Реала” ударили коленом по голове, но он остался в игре, и совершил такое чудо. Чемпионский характер.

Примера. Реал - Вильярреал 2:1. La Décima, цирк с пенальти и… чемпионство - изображение 2

Позор “Барселоны”, триумф Мадрида. 2020-й – год “Реала”.

Примера, 37-й тур. Мадрид, “Эстадио Альфредо ди Стефано”

“Реал” Мадрид – Вильярреал 2:1

Голы: Бензема 29, Бензема 77 (пен.) – Иборра 83

“Реал”: Куртуа – Карвахаль (Васкес 85), Варан, Рамос, Менди – Модрич (Вальверде 85), Каземиро, Кроос (Иско 84) – Родриго (Винисиус 62), Бензема, Азар (Асенсио 62)

“Вильярреал”: Асенхо – Кинтилья, Торрес, Шакла, Гаспар – Замбо-Ангисса (Тригерос 82), Морланес (Иборра 63) – Гомес (Касорла 64), Чуквуэзе (Онтиверос 46), Пенья (Сориано 46) – Морено

Предупреждения: Карвахаль 54, Модрич 62, Иско 86 – Шакла 18, Кинтилья 68

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В статье: Карим Бензема Примера Реал (Мадрид) Вильярреал Ла Лига
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Комментарии (21)
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Запорізьке Торпедо (zp)
17.07.2020 в 01:00
как там правильно вчера писали свидетели Всепокупающего Переса, "есть два мира")) Hala Madrid!
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+1
0
amg333 (Kyiv )
17.07.2020 в 00:56
С чемпионством Великий Реал-лучшая команда мира ,всех времён!!!!!!
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+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
17.07.2020 в 01:01
+
Ответить
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
17.07.2020 в 00:43
С чемпионством, мадридисты! Hala Madrid Y Nada Mas! Ай да Зидан, лысый чертяка, очередной кубок для Мадрида взял. Команде и тренерскому штабу за рывок после карантина 5 с плюсом Но расслабляться не нужно, впереди Сити!
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+2
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
17.07.2020 в 01:01
+
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0
0
Хулио Тебенадо (Барселона)
17.07.2020 в 00:27
Ну что.. Болел Реала я поздравлял с чемпионством уже трижды. Хватит...
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+3
0
Algrab (Костопiль)
17.07.2020 в 00:41
Ти був правий...
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
17.07.2020 в 00:22
Реал - с победой. Всех болельщиков Реала - с Праздником. Не без валидола победа в этом матче. Да и в чемпионате в целом. Тем ценнее она. Хорошо, что Реал победил сам в этом матче и сам себе всё обеспечил. Приятно, что соперник (Барса) тоже помог украсить картину. Осасуна тоже может считать, что "вложилась" в сегодняшнюю общую победу Реала. Ну и что. Тем больше эмоций. Тем острее ощущения. Всем здоровья. Всем "болеть" только на стадионе или перед экраном. Всем, всем, всем - хорошей игры.
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+4
-1
Algrab (Костопiль)
17.07.2020 в 00:43
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
17.07.2020 в 01:01
+
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0
0
Algrab (Костопiль)
17.07.2020 в 00:15
Чемпіони!!! P.S: щойно прочитав в новинах, що супутники зафіксували яскравий спалах в районі Монреалю, який було чітко видно з космосу. Інформація отримана із перевірених джерел...
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+4
0
metall5291 (Kharkiv)
17.07.2020 в 00:25
А я думав - там навпаки - затемнення.
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+3
0
Algrab (Костопiль)
17.07.2020 в 00:40
0
0
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Muxtarr (Днепр)
17.07.2020 в 00:03
Пенальи как обычно, берутся из ниоткуда и уходят в никуда. Ну слепнут судьи на матчах Реала, что ж за напасть такая-то.
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+3
-3
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hardcorepwnz (Украина)
17.07.2020 в 00:44
Надо бы вообще придумать отдельное правило для Мадрида - не назначать им пенальти, а то прям напасть какая-то
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+1
0
Хулио Тебенадо (Барселона)
17.07.2020 в 00:02
А что за цирк с пенальти? )
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+3
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.07.2020 в 00:11
Решил Рамос разыграть с Бензема пенальти и катнул ему, Бензема забил, но до удара забежал в штрафную. По правилам свободный удар. Но вместе с Бензема до удара забежали ещё защитники Вильярреала. А так как нарушили правила обе команды, то пенальти надо перебить. Ну и Бензема и перебил. И наперед сразу скажу, что неважно, что Бензема забежал первым, а защитники за ним, факт нарушения есть с обеих сторон, поэтому и следует согласно правил пенальти перебить.
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+3
-1
Хулио Тебенадо (Барселона)
17.07.2020 в 00:22
Понятно. )
0
0
metall5291 (Kharkiv)
17.07.2020 в 00:26
Парни попробовали пошутить.
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+1
0
Хулио Тебенадо (Барселона)
17.07.2020 в 00:29
Месси с Суаресом шутили лучше. )
+2
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
17.07.2020 в 00:45
Месси с Суаресом шутили еще до ужесточения правил пробития пенальти и VAR)
+1
0


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