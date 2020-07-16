Примера. Реал - Вильярреал 2:1. La Décima, цирк с пенальти и… чемпионство

Двухлетнее царствование “Барселоны” подошло к концу. Мадрид возвращает себе звание чемпиона, 34-ое в своей истории. Каждое чемпионство с годами обрастает своими мифами и легендами, основанными на реальных историях. Не станет исключением и нынешний сезон.

На вынужденный перерыв “Реал” ушел с отставанием от “Барселоны”, но после возвращения из карантина ему удалось создать локальный шедевр – “La Décima”, десять побед подряд, которые в итоге привели к коронации. В топ-4 лигах Европы, помимо “Реала”, только “Баварии” удалось выиграть все матчи после перерыва. Мадриду осталось сыграть еще один тур и он постарается не испортить статистику.

События в параллельном матче на “Камп Ноу” звучали подбадривающе для команды Зидана. Но она справилась своими силами. “Вильярреал” вышел на игру в не самом сильном составе, на лавке запасных остались Касорла, Тригерос, Иборра. “Желтая субмарина” за первый тайм не нанесла ни одного удара и позволила “Реалу” контролировать игру.

“Реал” никуда не торопился и в итоге усыпил соперника своим вялотекущим контролем и доминированием. На 29-й минуте центрбек гостей Шакла отдал неточный пас, Каземиро сыграл на перехвате, Модрич получил мяч и отдал точный пас в свободную зону Бензема. Карим забил 20-й гол в чемпионате.

Игра приобрела более интересные очертания после перерыва, после того как тренеры обеих команд провели ряд замен. “Вильярреал” включился в игру, и через раз свое мастерство приходилось демонстрировать Куртуа.

Тем не менее, гол снова забил “Реал”. Очень любопытный эпизод. Рамос перехватил мяч в центре поля, выполнил сольный проход и упал в штрафной “Вильярреала”. Рамос хотел упасть, всеми силами искал контакт с защитником “Вильярреала” (снова не повезло Шакла)... и рефери дал добро на одиннадцать метров. По случаю чемпионства, “Реал” решил разыграть пенальти – Рамос катнул мяч, а вбегавший в штрафную Бензема вколотил его в ворота. Но как показал повтор, и Бензема, и еще два игрока “Вильярреала” вбежали в штрафную раньше допустимого времени. Повторная попытка, и в этот раз без всех трюков удар с точки выполнил Бензема.

“Вильярреал” вернул интригу – Иборра забил головой после кросса Гаспара, а на последних секундах Куртуа совершил тройной супер-сэйв, отбив удары Тригероса, Сориано и Иборры. Ранее киперу “Реала” ударили коленом по голове, но он остался в игре, и совершил такое чудо. Чемпионский характер.

Позор “Барселоны”, триумф Мадрида. 2020-й – год “Реала”.

Примера, 37-й тур. Мадрид, “Эстадио Альфредо ди Стефано”

“Реал” Мадрид – Вильярреал 2:1

Голы: Бензема 29, Бензема 77 (пен.) – Иборра 83

“Реал”: Куртуа – Карвахаль (Васкес 85), Варан, Рамос, Менди – Модрич (Вальверде 85), Каземиро, Кроос (Иско 84) – Родриго (Винисиус 62), Бензема, Азар (Асенсио 62)

“Вильярреал”: Асенхо – Кинтилья, Торрес, Шакла, Гаспар – Замбо-Ангисса (Тригерос 82), Морланес (Иборра 63) – Гомес (Касорла 64), Чуквуэзе (Онтиверос 46), Пенья (Сориано 46) – Морено

Предупреждения: Карвахаль 54, Модрич 62, Иско 86 – Шакла 18, Кинтилья 68