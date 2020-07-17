Примера. 37-й тур. Атлетико на пути к третьему месту, Валенсия проснулась, Мальорка вылетает

Это был далеко не худший матч "Хетафе" после карантина. Команда, которая добыла лишь одну победу в последних одиннадцати турах, создала проблемы почти бронзовому призеру первенства. Пятнадцать ударов, шесть из которых в створ – серьезный показатель.

Но победил "Атлетико, который умеет в таких матчах расправлять крылья. Можно сказать, что коллектив Диего Симеоне еще и силы сэкономил. А забивали Льоренте и Парти. Оба – в ходе атак, которые возникали на пространстве.

"Хетафе" понимал, что закрываться в обороне смысла нет. Хотя так был бы хоть минимальный шанс на ничью, которая удержала бы "городских" на одном уровне с "Реал Сосьедадом". А так седьмая позиция и угроза финишировать за пределами зоны еврокубков.

Хетафе. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Атлетико" 0:2

Голы: Маркос Льоренте 54, Томас Парти 80

"Хетафе": Давид Сория, Даконам Дьене, Эрик Кабако, Хайме Мата (Родригес Анхель 60), Аллан-Ромео Ньом, Марк Кукурелла Сасета, Матиас Оливера (Давид Хасон 61), Мауро Арамбарри (Файчал Файр 84), Неманья Максимович (Хорхе Молина 61), Давид Тимор, Уго Дуро (Амат Дьедиу 84)

"Атлетико": Ян Облак, Маркос Льоренте (Альваро Мората 75), Сантьяго Арьяс, Анхель Корреа (Тома Лемар 84), Сауль Ньигес (Томас Парти 67), Диего Коста (Эктор Эррера 84), Хосе Мария Хименес, Аугусто Фелипе, Коке, Янник Феррейра Карраско (Витоло 77), Мануэль Санчес

Предупреждения: Хорхе Молина 68 - Хосе Мария Хименес 45+4, Сауль Ньигес 64

Удаление: Аллан-Ромео Ньом 90+2

Виго. Стадион "Балаидос"

"Сельта" - "Леванте" 2:3

Голы: Сантьяго Мина 36, Яго Аспас 45+1 - Энис Барди 11, Энис Барди 28, Борха Майораль 52

"Сельта": Иван Вильяр, Нестор Араухо (Хуан Эрнандес Гарсия 90), Окай Йокушлу (Филип Брадарич 46), Франсиско Пейнадо (Нолито 46), Яго Аспас, Рафинья Алькантара, Лукас Оласа, Кевин Васкес (Уго Мальо 80), Жейсон Мурильо, Брайс Мендес (Габриэль Фернандес 85), Сантьяго Мина

"Леванте": Хорхе Охеда, Борха Майораль (Хосе Моралес 77), Робер, Неманья Радоя (Серхио Постиго 90+3), Энис Барди (Гонсало Мелеро 77), Рубен Везу, Рубен Рочина (Никола Вукчевич 90+3), Карлос Клерк, Хорхе Мирамон, Хосе Кампанья, Рохер Марти (Коке 66)

Предупреждения: Рафинья Алькантара 42, Нолито 84, Нолито 90+4

Удаления: Нолито 90+4 - Хорхе Мирамон 59

Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Севилья" 0:0

"Реал Сосьедад": Мигель Анхель, Мойя, Диего Льоренте, Кристиан Португес (Александер Исак 66), Микель Мерино, Виллиан Жозе, Робен Ле Норман, Микель Оярсабаль (Андер Барренечеа 83), Игор Субельдия, Айен Муньос (Начо Монреаль 46), Хосеба Сальдуа (Андони Эспиноса 83), Мартин Субименди

"Севилья": Яссин Буну, Серхи Гомес, Жюль Кунде, Сусо (Фернандо Франсиско Режес 74), Хесус Навас, Неманья Гудель, Франко Васкес (Эвер Банега 61), Оливер Торрес (Лукас Окампос 61), Серхио Регилон, Хоан Хордан (Мунир Эль-Хаддади 75), Юссеф Эн-Несири (Люк де Йонг 84)

Предупреждения: Андер Барренечеа 90+6 - Жюль Кунде 45+1, Эвер Банега 90+1

Пальма-де-Мальорка. Стадион "Иберостар"

"Мальорка" - "Гранада" 1:2

Голы: Хуан Эрнандес 20 - Виктор Диас 45+1, Карлос Фернандес 69

"Мальорка": Маноло Рейна, Алехандро Посо, Лумор Агбеньену (Жуниор Лаго 72), Сальва Севилья, Иддрису Мохаммед (Александар Трайковски 72), Дани Родригес, Антонио Райльо (Александар Седлар 63), Анте Будимир, Мартин Вальент, Такефуса Кубо, Хуан Эрнандес (Абдон 88)

"Гранада": Руи Силва, Хосе Мартинес (Домингуш Дуарте 46), Герман Санчес, Ян Брис Этеки, Роберто Солдадо (Рамон Азиз 76), Дарвин Мачис (Жил Диаш 88), Федерико Вико (Анхель Монторо 64), Карлос Нева, Виктор Диас, Янгел Эррера (Карлос Фернандес 46), Антонио Пуэртас

Предупреждения: Анте Будимир 2, Сальва Севилья 28, Иддрису Мохаммед 33, Мартин Вальент 60, Такефуса Кубо 67, Хуан Эрнандес 84, Хуан Эрнандес 90+7 - Янгел Эррера 21, Анхель Монторо 44, Дарвин Мачис 86, Антонио Пуэртас 90, Руи Силва 90+6

Удаления: Александар Седлар 80, Хуан Эрнандес 90+7

Валенсия. Стадион "Месталья"

"Валенсия" - "Эспаньол" 1:0

Гол: Кевин Гамейро 17

"Валенсия": Яспер Силлессен, Тьерри Корреа (Алессандро Флоренци 71), Хайме Костa, Гонсалу Гуэдеш, Кевин Гамейро (Максимилиано Гомес 78), Муктар Дьякаби (Габриэл Паулиста 77), Жоффрей Кондогбиа, Уго Санмартин, Ферран Торрес (Денис Черышев 72), Ли Кан Ин (Франсис Коклен 63), Карлос Солер

"Эспаньол": Диего Лопес, Гонсало Авила, Ву Лей (Пол Лозано 85), Серхи Дардер (Нико Меламед 85), Рауль Де Томас (Виктор Кампузано 70), Давид Лопес, Вила Дидак, Леандро Кабрера, Бернардо Эспиноса (Матиас Варгас 85), Марк Рока (Оскар Мелендо 64), Адриан Эмбарба

Предупреждения: Муктар Дьякаби 59, Франсис Коклен 80 - Серхи Дардер 39, Рауль Де Томас 66, Вила Дидак 69, Бернардо Эспиноса 81

Удаление: Хайме Костa 90+1

Севилья. Стадион "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Алавес" 1:2

Голы: Лоренсо Морон 90+3 - Хоселу 51, Родриго Эли 76

"Бетис": Дани Мартин , Зухаир Феддаль, Альфонсо Педраса (Алекс Морено 46), Серхио Каналес, Хоакин Санчес (Лоренсо Морон 72), Набиль Фекир (Карлос Аленья 83), Борха Иглесиас, Гуидо Родригес, Айсса Манди, Эмерсон, Эдгар Гонсалес (Хуанми 57)

"Алавес": Роберто Хименес, Родриго Эли, Виктор Лагуардия, Виктор Камараса (Томас Пина 90+4), Хоселу, Луис Роха, Любомир Фейса (Ману 46), Адриан Марин, Эдгар Мендес (Пере Понс 65), Оливер Берк (Алейш Видаль 80), Альберто Родригес (Лисандро Магальян 90+4)

Предупреждения: Хоакин Санчес 36, Зухаир Феддаль 75, Алекс Морено 81, Гуидо Родригес 87, Хуанми 90, Хуанми 90 - Хоселу 23, Альберто Родригес 55, Эдгар Мендес 62, Роберто Хименес 71

Удаления: Хуанми 90 - Родриго Эли 90+5

Бильбао. Стадион "Сан Мамес"

"Атлетик" - "Леганес" 0:2

Голы: Мигель Герреро 79, Рожер Ассале 90+4

"Атлетик": Унай Симон, Ерай Альварес Лопес, Оскар де Маркос (Андер Капа 69), Юри Берчиче, Микель Весга (Дани Гарсия 82), Икер Муньяин, Рауль Гарсия (Кенан Кодро 82), Унаи Лопес, Унай Нуньес, Иньяки Уильямс (Асьер Вильялибре 69), Ойхан Санчет (Яго Эррерин 26)

"Леганес": Иван Куэльяр, Унаи Бустинса, Роберто Росалес (Рожер Ассале 72), Хавьер Эрасо (Роке Меса 60), Айтор Руйбаль, Рубен Перес, Димитриос Сиовас, Ибрагим Амаду (Хавьер Авильес 75), Брайан Хиль, Родриго Тарин, Мануэль Гарридо (Мигель Герреро 60)

Предупреждения: Рауль Гарсия 53, Икер Муньяин 63 - Унаи Бустинса 43, Хавьер Эрасо 43, Рубен Перес 76

Удаление: Унай Симон 22

Эйбар. Стадион "Ипуруа"

"Эйбар" - "Вальядолид" 3:1

Голы: Педро Бигас 21, Такаси Инуи 28, Пабло де Бласис 90+2 (пен.) - Серхио Наварро 71

"Эйбар": Родригес Йоэль, Педро Бигас, Серхио Альварес (Папа Кули Диоп 46), Кике Гонсалес (Серхи Энрич 79), Такаси Инуи (Шарлес Диас де Оливейра 65), Эду Экспозито, Рафаэл Соареш, Паулу Оливейра (Эстебан Бургос 48), Пабло де Бласис, Педро Леон (Себастьян Кристофоро 80), Альваро Техеро

"Вальядолид": Хосе Антонио Каро (Самуэль Перес 65), Кико (Антоньито 32), Хавьер Санчес, Матеус Сикейра, Энес Унал, Пабло Эрвияс (Виктор Гарсия 61), Федерико Сан Эметерио, Хави Мойяно, Тони Суарес (Серхио Наварро 46), Сандро Рамирес, Начо

Предупреждения: Рафаэл Соареш 17, Серхио Альварес 24, Эстебан Бургос 68, Пабло де Бласис 90+4

Нереализованный пенальти: Серхио Наварро 71