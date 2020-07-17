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Барселона - Осасуна 1:2. Больше не чемпионы

Испания
(1 голосов)

Кажется, Сетьену пора

Барселона - Осасуна 1:2. Больше не чемпионы
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня "Барселона" впервые за три года официально уступила чемпионство "Реалу", и матч против "Осасуны" тут, по большому счету, ни при чем. Все предопределили ошибки в предыдущих турах.

На игру с памплонцами "Барса" даже не выпустила ряд основных игроков - на скамейке остались Бускетс, Суарес, Видаль, Альба. Как результат, до перерыва "Осасуна" выглядела на порядок интереснее. Гости уверенно играли против мяча, блокировали движение Месси и остро выбегали в контратаки.

Как минимум трижды в первом тайме "Осасуна" могла забить, но в итоге мяч в сетку "Барсы" влетел всего раз - Арнаис в касание замкнул зрячий прострел Эступиньяна. Эквадорец, к слову, вчистую съел на своем фланге Семеду, чем предопределил замену Нелсона во втором тайме.

Что касается "Барсы", то она до перерыва выглядела поразительно убого и бессильно. Если бы не удар Месси в перекладину со штрафного, то и вспомнить было бы нечего. Фати не хватало эффективности; Пучи и Роберто затерялись; Брейтуэйт и вовсе выглядел на поле инородным телом.

Бодрее хозяева заиграли только во втором тайме - и снова катализатором их активности выступил Месси. Сперва Лео отдал голевую Брейтуэйту - но судьи свистнули офсайд; затем аргентинец сам продрался по флангу, но пробил с правой прямо во вратаря; ну а на 62-й минуте ему, наконец, удалось забить - на помощь пришел штрафной удар.

К тому времени на поле у "Барсы" вышли Суарес, Видаль, и еще чуть позже появились Альба и Бускетс - Сетьен бросил в бой старую гвардию, чтобы спасать игру. Эль Пистолеро был активнее других и вскоре эффектно забил боковыми ножницами, но снова офсайд.

"Осасуна", в свою очередь, на этом отрезке почти не атаковала и еле держалась. А где тонко - там рвется. На 76-й минуте Энрик Гальего на ровном месте схлопотал удаление, намеренно ударив локтем в лицо Ленгле. Просто удивительно, что в большинстве "Барса" не сподобилась на большее, чем пара прострелов и унылое затяжное владение, а в добавленное время и вовсе пропустила в контратаке. Болезненный удар по самолюбию каталонцев получился, ничего не скажешь.

"Осасуна" не побеждала на "Камп Ноу" целых 11 лет - и вот, наконец, свершилось. Кике Сетьен гарантирует чудеса в "Барселоне", но только для других клубов. Кажется, его отставка уже не за горами. Ну а памплонцев хочется поздравить с великолепным сезоном: 51 очко с их ресурсами - это нечто из области фантастики.

Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Осасуна" - 1:2

Голы: Месси, 62 - Арнаис, 15, Роберто Торрес, 90+4

"Барселона": Тер Штеген - Семеду (Видаль, 59), Пике, Ленгле, Фирпо (Альба, 79) - Серхи Роберто, Ракитич (Бускетс, 67), Пуч (Де Йонг, 79) - Месси, Брейтуэйт (Суарес, 59), Фати

"Осасуна": Серхио Эррера - Начо Видаль, Арридане, Рауль Навас, Давид Гарсия, Эступиньян (Тони Лато, 90+2)- Брашанац (Ойер, 76), Монкайола (Роберто Торрес, 85), Иньиго Перес - Арнаис (Гальего, 71), Адриан (Барха, 70)

Предупреждения: Семеду, 54, Ракитич, 57, Пике, 69, Фирпо, 75 - Эступиньян, 63

Удаление: Гальего, 77

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В статье: Лионель Месси Барселона Осасуна (Памплона) Кике Сетьен
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Комментарии (55)
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Po4eson (Одесса)
17.07.2020 в 01:12
За щёку
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
17.07.2020 в 01:11
Пора ли Сетьену - это не совсем правильный вопрос. Всё зависит от того - Кто вместо Сетьена, И какова будет концепция развития Барсы. А делать из тренера крайнего за то, что Месси уже не юноша и у него нет того окружения что было? - Конечно, могут поступить и так. Но это путь в никуда.
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
17.07.2020 в 00:53
Algrab (Костопiль) А Барселона програє Осасуні 1-2 15.07.2020 в 15:48 братан имею честь виртуально пожать твою проницательную руку
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+2
-1
Algrab (Костопiль)
17.07.2020 в 00:59
Дякую!!! На взаєм!!!
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+2
0
Хулио Тебенадо (Барселона)
17.07.2020 в 01:06
Ну зачем же Вы так, господин Алграб ещё и головой умеет проницать. )
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0
0
Algrab (Костопiль)
17.07.2020 в 01:09
А ще я єю Їм...
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
17.07.2020 в 00:46
Сгорел сарай, гори и хата.
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+1
-1
Хулио Тебенадо (Барселона)
17.07.2020 в 00:42
Уважаемый господин Алграб, как Вы считаете, с каким счётом закончится матч Барса-Наполи и почему Вы думаете, что немцы таки пройдут итальянцев?
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+1
0
Algrab (Костопiль)
17.07.2020 в 00:45
2-1Та да... Але 2-1 на користь Наполі
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0
0
Хулио Тебенадо (Барселона)
17.07.2020 в 01:02
Агаа.. Значит всё таки, что то есть...
+1
0
amg333 (Kyiv )
17.07.2020 в 00:38
Хоть бы Сытьена не уволили
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+3
-1
metall5291 (Kharkiv)
17.07.2020 в 00:37
Уважаемые соперники, болельщики Барселоны. Без тени злорадства, примите моё понимание по поводу сегодняшней игры. Хотел написать "соболезнования" , но это уж слишком мрачно, мы не на похоронах. Я игру почти не видел (смотрел Реал). Но по счёту понятно, Барса играла плохо. Как я уже писал ранее - с большим интересом жду чемпионата следующего. Пусть (самое главное) он не будет омрачен всякими эпидемиями. И пусть каждый клуб покажет свою истинную силу и истинную игру. Всем здоровья и острых ощущений. На то мы болельщики. Удачи.
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+1
0
Algrab (Костопiль)
17.07.2020 в 00:47
Підтримую!!!
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+1
0
Хулио Тебенадо (Барселона)
17.07.2020 в 00:50
Спасибо.
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+2
0
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
17.07.2020 в 00:32
Надеюсь, Наполи прикончит Барсу и её мучения в этом сезоне
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+1
0
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mafan (Рівне)
17.07.2020 в 00:33
І не надійся. А про парочку Реал - МС забувся))
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0
0
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
17.07.2020 в 00:37
А причём здесь Реал - МС? Я не болельщик сливочных, а если говорить про эту пару, то нынешний Реал и МС устроят невероятную зарубу!
+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.07.2020 в 00:39
Так олень вже все розповів на рахунок РМ-МС. Не читав? І правильно. З його маячні Перес допоміг МС уникнути бана за порушення фінансового феєр-плея, а за це МС зливає Реалу матч-відповідь. І це він стверджує яег завжди безапеляційно.
+2
-1
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hardcorepwnz (Украина)
17.07.2020 в 00:48
ANESTEZIO ахаха вот это многоходовочка)) Монреальскому писателю-фантасту пора публиковаться, выпускал бы шедевр за шедевром мировой литературы
+1
0
amg333 (Kyiv )
17.07.2020 в 00:49
так Дарья олениха,сама лично передавала деньги Переса в швейцарские суды!!..блин,ну ты даёшь,олениха не будет врать ,ей можно доверять на 200%..)))
+1
0
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mafan (Рівне)
17.07.2020 в 01:06
Віннниця - МС реально допомогло УЄФА втриматися в кубках два роки, хоча могли покарати як і ПСЖ, як і ще всю Джі-14... Суть не в цьому. У моїй відповіді буде одне: МС видворить ваш Реал з ЛЧ залюбки. І якщо стане переможцем Кубка Чемпіонів - не здивуюся. На жаль, Барса через дурних президентів та тренерів пройде лише Наполі.
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mafan (Рівне)
17.07.2020 в 01:09
До речі - Вам до "монреальського" вболівальника Барси, як від Вінниці "Ніва" до ЛЧ. Такого інтелектуала треба ще пошукати. Серед вболівальників Реалісто х.......й вам такого знайти. Це як на Динамоманії, окрім Умніка чи Вована нікого не можна читати. костопіль+Вінниця, хочв ви й україномовні, але ви несправедливі, хахаххахахах, з Волині вам привіт, справжньої, барселонівської, футбольної, коли Барса стала командою тисячоліття і я був цьому свідком, а ви давилися поразками вашого Ріяла
0
-1
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hardcorepwnz (Украина)
17.07.2020 в 01:16
Mafan, он говорит вещи, приятные вашему уху, так что да, в популизме касаемо Барселоны нам до него очень далеко. Проблема в том, что он не фанат Барселоны, а хейтер Мадрида, который бы вообще ничего не писал, если бы не было кому отвечать на его троллинг. Человек не созидает, а разрушает, и читать его одни и те же писульки очень скучно.
0
0
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ВітяДобрий ніч (Київ)
17.07.2020 в 00:34
Саме так і буде!
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+2
0
amg333 (Kyiv )
17.07.2020 в 00:31
с трэблом вас,господа барселонцы))
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+2
0
Algrab (Костопiль)
17.07.2020 в 00:35
Вибачте, але.....
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0
0
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mafan (Рівне)
17.07.2020 в 00:24
Хлопці - невже ви думаєте, що Ліга Чемпіонів нам світить???
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0
0
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ВітяДобрий ніч (Київ)
17.07.2020 в 00:27
Звичайноце все раді неї
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+1
-1
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mafan (Рівне)
17.07.2020 в 00:28
От не пойняв - ти за Барсу, чи щоб повийо...? Чого шкіришся?
0
-1
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ВітяДобрий ніч (Київ)
17.07.2020 в 00:31
Звичайноз дитинства за вєлікую Барсуматч з Осасуною - це хітрій отвлєкающій маньовр перед ЛЧ
+2
-3
Po4eson (Одесса)
17.07.2020 в 01:17
Бавария Мюнхен. Запомните
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0
0
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MES QUE UN CLUB
17.07.2020 в 00:12
Просьба к одному болельщику Барсы, которого здесь давненько не было, не делать прогнозов. Они сбываются, только с точностью наоборот. Как раз в этом сезоне Барса Безтрофейник, а не Реал.
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+3
0
Хулио Тебенадо (Барселона)
17.07.2020 в 00:15
Что, господин Алекс, думаете, что ЛЧ не выиграем?
Ответить
+2
0
avatar
MES QUE UN CLUB
17.07.2020 в 00:18
Думаю, что сегодня Наполи и Бавария смотрели эту игру и со смеху все штанишки обписали. )
+3
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.07.2020 в 00:17
Его давненько не было? Вы что? Он сейчас пишет опровержение!!!
Ответить
+2
0
avatar
MES QUE UN CLUB
17.07.2020 в 00:19
Я имел ввиду red cat
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.07.2020 в 00:24
Где-то по помойкам шастает вместе с рыгалом)))
+2
0
metall5291 (Kharkiv)
17.07.2020 в 00:46
Алекс. Привет. "Когда воды в реке много, карпы едят червей. Когда воды мало - черви едят карпов. Никогда не радуйся нынешнему своему преимуществу",- этой японской и китайской пословице я следую всегда. Сегодня Реал - чемпион, и у нас праздник. Я радуюсь, но пословицу помню. Поэтому радуюсь умеренно и над соперником никогда не издеваюсь.
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+1
0
Algrab (Костопiль)
17.07.2020 в 00:10
А я що казав... Реал чемпіон!!!
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+2
-2
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ВітяДобрий ніч (Київ)
17.07.2020 в 00:29
Algrab (Костопiль), нема слів! Браво!!! але я вірив в тебе і Реал
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+3
0
Algrab (Костопiль)
17.07.2020 в 00:34
Вітаю!!! На взаєм!!! Адекватним вболівальникам Барселони терпіння та вдачі! Сильний Реал запорука сильної Барселони та навпаки!
0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
17.07.2020 в 00:08
Я горжусь Барсой!!!!!!! Они сделали всё возможное, чтобы Реал без проблем стал чемпионом! Браво.... мать вашу.... PS. Сегодня этих моих любимчиков/засранцев наверное бы и Динамо с Зарёй уделали.
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+4
0
Хулио Тебенадо (Барселона)
17.07.2020 в 00:07
Так мы таки доверяем Сетьену или как, боссы Барсы?
Ответить
+2
0
avatar
Spokoyno (Киев)
17.07.2020 в 00:06
Грали по результату А результат ні до чого не зобов'язував...
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+1
0
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MES QUE UN CLUB
17.07.2020 в 00:16
Дядьку, сегодня они не играли, а ху»»»» занимались.
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0
0
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Spokoyno (Киев)
17.07.2020 в 00:50
Ну якщо тобі нічого не треба, то ти будеш цім ху... груші і окалачувати А так молодь бігала, гвардія вихажувала... тому і командної гри не було! Ділішки Ернестів процвітають
0
0
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mafan (Рівне)
17.07.2020 в 00:06
Злий. Самі просрали. А що тепер? Не хочу про ЛЧ навіть і думати... Кіке Сетьєн - хто це чолов'яга на тренерському містку??? А все через президентську штовханину з Бартомеу... Таку Дрім-тім тисячоліття вгробили!!! Не прощу Бартомеу...Люблю Барсу попри все, з 1993 року - я дочекався 4 ЛЧ і 12 Чемпіонатів Іспанії за 27 років!!Барса назавжди!!
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+1
0
Хулио Тебенадо (Барселона)
17.07.2020 в 00:04
Алграб оказался прав, Перес таки купил Осасуну. А вы говорили, что Алграб тупой..
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+5
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.07.2020 в 00:15
Он ведь точно предсказал , что Реал победит 2:1, а Барса влетит Осасуне 1:2. Это тебе не кое-кто , который тут уверенно заявлял, что Реал проиграет две игры Гранаде и Вильярреалу))).
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+3
0
Algrab (Костопiль)
17.07.2020 в 00:17
+2
0
avatar
MES QUE UN CLUB
17.07.2020 в 00:21
Algrab - чемпион!!!
+3
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.07.2020 в 00:22
Зинедин Альграбович Зидан)))
+1
0
Algrab (Костопiль)
17.07.2020 в 00:28
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
17.07.2020 в 00:57
Алграб - топчик
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+1
0
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Muxtarr (Днепр)
17.07.2020 в 00:04
Осаснули. У меня всё.
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+1
0


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