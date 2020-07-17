Барселона - Осасуна 1:2. Больше не чемпионы

Сегодня "Барселона" впервые за три года официально уступила чемпионство "Реалу", и матч против "Осасуны" тут, по большому счету, ни при чем. Все предопределили ошибки в предыдущих турах.

На игру с памплонцами "Барса" даже не выпустила ряд основных игроков - на скамейке остались Бускетс, Суарес, Видаль, Альба. Как результат, до перерыва "Осасуна" выглядела на порядок интереснее. Гости уверенно играли против мяча, блокировали движение Месси и остро выбегали в контратаки.

Как минимум трижды в первом тайме "Осасуна" могла забить, но в итоге мяч в сетку "Барсы" влетел всего раз - Арнаис в касание замкнул зрячий прострел Эступиньяна. Эквадорец, к слову, вчистую съел на своем фланге Семеду, чем предопределил замену Нелсона во втором тайме.

Что касается "Барсы", то она до перерыва выглядела поразительно убого и бессильно. Если бы не удар Месси в перекладину со штрафного, то и вспомнить было бы нечего. Фати не хватало эффективности; Пучи и Роберто затерялись; Брейтуэйт и вовсе выглядел на поле инородным телом.

Бодрее хозяева заиграли только во втором тайме - и снова катализатором их активности выступил Месси. Сперва Лео отдал голевую Брейтуэйту - но судьи свистнули офсайд; затем аргентинец сам продрался по флангу, но пробил с правой прямо во вратаря; ну а на 62-й минуте ему, наконец, удалось забить - на помощь пришел штрафной удар.

К тому времени на поле у "Барсы" вышли Суарес, Видаль, и еще чуть позже появились Альба и Бускетс - Сетьен бросил в бой старую гвардию, чтобы спасать игру. Эль Пистолеро был активнее других и вскоре эффектно забил боковыми ножницами, но снова офсайд.

"Осасуна", в свою очередь, на этом отрезке почти не атаковала и еле держалась. А где тонко - там рвется. На 76-й минуте Энрик Гальего на ровном месте схлопотал удаление, намеренно ударив локтем в лицо Ленгле. Просто удивительно, что в большинстве "Барса" не сподобилась на большее, чем пара прострелов и унылое затяжное владение, а в добавленное время и вовсе пропустила в контратаке. Болезненный удар по самолюбию каталонцев получился, ничего не скажешь.

"Осасуна" не побеждала на "Камп Ноу" целых 11 лет - и вот, наконец, свершилось. Кике Сетьен гарантирует чудеса в "Барселоне", но только для других клубов. Кажется, его отставка уже не за горами. Ну а памплонцев хочется поздравить с великолепным сезоном: 51 очко с их ресурсами - это нечто из области фантастики.

Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Осасуна" - 1:2

Голы: Месси, 62 - Арнаис, 15, Роберто Торрес, 90+4

"Барселона": Тер Штеген - Семеду (Видаль, 59), Пике, Ленгле, Фирпо (Альба, 79) - Серхи Роберто, Ракитич (Бускетс, 67), Пуч (Де Йонг, 79) - Месси, Брейтуэйт (Суарес, 59), Фати

"Осасуна": Серхио Эррера - Начо Видаль, Арридане, Рауль Навас, Давид Гарсия, Эступиньян (Тони Лато, 90+2)- Брашанац (Ойер, 76), Монкайола (Роберто Торрес, 85), Иньиго Перес - Арнаис (Гальего, 71), Адриан (Барха, 70)

Предупреждения: Семеду, 54, Ракитич, 57, Пике, 69, Фирпо, 75 - Эступиньян, 63

Удаление: Гальего, 77