Месси: Нам нужно многое изменить, иначе проиграем Наполи

Лионель Месси забил гол со штрафного в матче с “Осасуной”, но это не помогло “Барселоне” избежать унизительного домашнего поражения со счетом 1:2. “Реал” стал чемпионом, а Месси после финального свистка дал гневное интервью Movistar+.

“Мы не хотели так завершать сезон, но это поражение стало символом того, как мы провели год. Наша команда очень нестабильная, очень слабая, мы проиграли сопернику в интенсивности и желании. Мы потеряли слишком много очков там, где не должны были этого делать. Этот матч – как наш весь сезон”.

“Мадрид выполнил свое дело и заслуживает похвалы, но мы им во многом помогли. Мы должны быть самокритичными, начиная с игроков, и заканчивая клубом в целом. Мы – “Барса” и мы должны всегда выигрывать”.

“Я и раньше говорил, что если мы так продолжим, то нам будет очень сложно выиграть Лигу чемпионов. Если мы хотим побороться за этот трофей, нам нужно многое изменить, потому что так мы можем проиграть и в матче с “Наполи”.

“Все в клубе очень злы и разочарованы сезоном. У всех заканчивается терпение, если вспомнить про поражения “Роме", “Ливерпулю”, то болельщиков можно понять”, – подытожил Месси.

Первый матч 1/8 Лиги чемпионов между “Наполи” и “Барселоной” завершился ничьей 1:1. Ответная игра состоится восьмого августа.