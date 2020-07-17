Рамос: Чего бы ни желал Перес, я воодушевлен и хотел бы завершить свою карьеру в Мадриде

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал завоевание 34-го титула чемпиона Испании в истории клуба. Цитирует испанского футболиста AS.

"Тяжелая работа всегда вознаграждается. Выиграть 10 матчей подряд – это дорогого стоит. Вообще, нетипичный сезон… Мы не могли допустить ошибку. У "Реала" 34 чемпионства, это моя пятая победа в Ла Лиге. Я очень счастлив".

"Зидан – наш ключ к успеху. Он многое поменял, при этом доверял игрокам, мало кто так поступает. Вся команда верит в него. Пусть наш союз продолжается как можно дольше, ведь француз – уникален".