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Рамос: Чего бы ни желал Перес, я воодушевлен и хотел бы завершить свою карьеру в Мадриде

Испания
(2 голосов)

Капитан заслужил!

Рамос: Чего бы ни желал Перес, я воодушевлен и хотел бы завершить свою карьеру в Мадриде
Новина українською

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал завоевание 34-го титула чемпиона Испании в истории клуба. Цитирует испанского футболиста AS.

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"Тяжелая работа всегда вознаграждается. Выиграть 10 матчей подряд – это дорогого стоит. Вообще, нетипичный сезон… Мы не могли допустить ошибку. У "Реала" 34 чемпионства, это моя пятая победа в Ла Лиге. Я очень счастлив".

"Зидан – наш ключ к успеху. Он многое поменял, при этом доверял игрокам, мало кто так поступает. Вся команда верит в него. Пусть наш союз продолжается как можно дольше, ведь француз – уникален".

"Мое будущее? Чего бы ни желал президент, я воодушевлен и хотел бы завершить свою карьеру в Мадриде. Не думаю, что с этим возникнут какие-либо проблемы у меня или у Флорентино Переса".

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В статье: Серхио Рамос Флорентино Перес Зинедин Зидан Примера Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Ла Лига
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Источник:
AS

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Комментарии (1)
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amg333 (Kyiv )
17.07.2020 в 09:23
Великий капитан Рамос
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