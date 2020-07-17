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Флорентино Перес назвал Зидана благословением с небес и рассказал про будущее Рамоса в Мадриде

Испания
(3 голосов)

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Флорентино Перес назвал Зидана благословением с небес и рассказал про будущее Рамоса в Мадриде
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Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес высоко отозвался о главном тренере команды Зинедине Зидане после победы в чемпионате Испании. Также босс "королевского клуба" прокомментировал будущее капитана "сливочных". Цитирует Переса Marca.

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"Знаю, что Зидан выигрывает трофей каждые 19 матчей во главе "Реала". Зинедин – это наше благословение с небес, архитектор успеха. Люди могут говорить про него все, что захотят, но мы продолжим выигрывать трофеи. Рамос? Серхио останется здесь на всю жизнь. Он наш лидер. Все выступали великолепно и заслужили на победу, особенно отмечу Карима Бензема".

Напомним, "Реал" стал чемпионом впервые за три года. Этот титул чемпиона – 11-й трофей французского специалиста с клубом. Зидан стал первым тренером "сливочных" с 2006 года, который завоевал два комплекта золотых медалей.

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В статье: Серхио Рамос Карим Бензема Флорентино Перес Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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Комментарии (2)
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metall5291 (Kharkiv)
17.07.2020 в 10:21
Все молодцы. И Перес молодец.Всем удачи.
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Инспектор ( )
17.07.2020 в 10:34
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