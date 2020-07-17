Барселона поздравила Реал с чемпионством – мадридцы обогнали каталонцев по количеству трофеев

Пресс-служба каталонской "Барселоны" поздравила мадридский "Реал" с завоеванием 34-го титула чемпиона Испании. В сообщении "сине-гранатовых" в Твиттере пишется следующее:

"Поздравляем "Реал" с завоеванием титула Ла Лиги в сезоне-2019/20".

Congratulations to Real Madrid on winning the 2019/20 La Liga title — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 16, 2020

"Сливочные" завоевали в свою коллекцию 92-й трофей – по этому показателю "Реал" обошел "Барселону" (91 кубок).

Также интересно, что "Реал" выиграл Примеру впервые после того, как Криштиану Роналду покинул Мадрид и перешел в "Ювентус". Также отметим еще один интересный факт – Куртуа стал чемпионом и с "Реалом", и с "Атлетико" (2013/14). Тибо – второй футболист после Хосе Луиса Переса-Пайя, которому это удалось (в 1951-м с "матрасниками", в 1954-м и 1955-м со "сливочными").