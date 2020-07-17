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Альбасете - Сарагоса. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Сегунды

Испания
(1 голосов)

Альбасете - Сарагоса: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 17.07.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Альбасете - Сарагоса. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Сегунды
UA-Футбол
Новина українською

Конец сезона уже не за горами, однако у "Альбасете" еще остается незакрытый вопрос о сохранении прописки. Команда идет в зоне вылета, хотя отстает от спасительной позиции всего на одно очко. В 41-м туре будет шанс, но надо побеждать одного из лидеров – "Сарагосу".

Матч состоится 17.07.2020. Начало – 22:00. Смотрим прямую онлайн видеотрансляцию благодаря сигналу MEGOGO.

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В статье: Роман Зозуля Сарагоса (Испания) Чемпионат Испании Альбасете (Испания)
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