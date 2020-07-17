Альбасете - Сарагоса. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Сегунды

Конец сезона уже не за горами, однако у "Альбасете" еще остается незакрытый вопрос о сохранении прописки. Команда идет в зоне вылета, хотя отстает от спасительной позиции всего на одно очко. В 41-м туре будет шанс, но надо побеждать одного из лидеров – "Сарагосу".

Матч состоится 17.07.2020. Начало – 22:00. Смотрим прямую онлайн видеотрансляцию благодаря сигналу MEGOGO.