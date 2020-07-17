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Шикарный аккомпанемент для Мадрида. Барселона – Осасуна 1:2. Обзор матча и видео голов

Испания
(1 голосов)

В параллельном матче "Реал" отпраздновал чемпионство

Шикарный аккомпанемент для Мадрида. Барселона – Осасуна 1:2. Обзор матча и видео голов
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Неожиданно для всех каталонцы не смогли на "Камп Ноу" одолеть "Осасуну" – соперник открыл счет уже в начале поединка, после чего Месси пришлось восстанавливать паритет со стандарта. Тем не менее, "сине-гранатовые" опозорились уже в компенсированное время. Первая победа "красных" в Барселоне за 11 лет.

Смотрите видеообзор матча 37-го тура чемпионата Испании "Барселона" – "Осасуна".

Барселона. "Камп Ноу".

"Барселона" – "Осасуна" 1:2

Голы: Месси (62) – Арнаис (15), Роберто Торрес (90+4)

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В статье: Барселона Осасуна (Памплона)
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Комментарии (1)
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СашаXM (Хмельницкий)
17.07.2020 в 11:10
3 момента у барсы за игру .... наверное Перес бегал мешал )
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