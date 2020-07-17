Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шикарный аккомпанемент для Мадрида. Барселона – Осасуна 1:2. Обзор матча и видео голов
В параллельном матче "Реал" отпраздновал чемпионство
Неожиданно для всех каталонцы не смогли на "Камп Ноу" одолеть "Осасуну" – соперник открыл счет уже в начале поединка, после чего Месси пришлось восстанавливать паритет со стандарта. Тем не менее, "сине-гранатовые" опозорились уже в компенсированное время. Первая победа "красных" в Барселоне за 11 лет.
Смотрите видеообзор матча 37-го тура чемпионата Испании "Барселона" – "Осасуна".
Барселона. "Камп Ноу".
Голы: Месси (62) – Арнаис (15), Роберто Торрес (90+4)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Новости по теме
- 10:47 Зарубежные Чемпионский аккорд. Реал - Вильярреал 2:1. Обзор матча и видео голов
- 10:34 Зарубежные Барселона поздравила Реал с чемпионством – мадридцы обогнали каталонцев по количеству трофеев
- 10:04 Зарубежные Флорентино Перес назвал Зидана благословением с небес и рассказал про будущее Рамоса в Мадриде
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
СашаXM (Хмельницкий)
17.07.2020 в 11:10
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...