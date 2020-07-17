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Чемпионский аккорд. Реал - Вильярреал 2:1. Обзор матча и видео голов
Реал - Вильярреал ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 16.07.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
"Реал", как и прогнозировалось ранее, добыл чемпионский титул сезона 2019/20. Точка была положена в матче 37-го тура между "сливочными" и "Вильярреалом", в котором произошло немало интересных событий. Это и дубль Бензема, и гол Иборра, и несколько удачных сейвов Куртуа, и даже попытка разыграть пенальти.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 37-го тура Ла Лиги.
Примера, 37-й тур. Мадрид, “Эстадио Альфредо ди Стефано”
“Реал” Мадрид – Вильярреал 2:1
Голы: Бензема 29, Бензема 77 (пен.) – Иборра 83
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СашаXM (Хмельницкий)
17.07.2020 в 11:08
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