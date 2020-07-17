Чемпионский аккорд. Реал - Вильярреал 2:1. Обзор матча и видео голов

"Реал", как и прогнозировалось ранее, добыл чемпионский титул сезона 2019/20. Точка была положена в матче 37-го тура между "сливочными" и "Вильярреалом", в котором произошло немало интересных событий. Это и дубль Бензема, и гол Иборра, и несколько удачных сейвов Куртуа, и даже попытка разыграть пенальти.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 37-го тура Ла Лиги.

Примера, 37-й тур. Мадрид, “Эстадио Альфредо ди Стефано”

“Реал” Мадрид – Вильярреал 2:1

Голы: Бензема 29, Бензема 77 (пен.) – Иборра 83