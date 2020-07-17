Зидан: Этому титулу Ла Лиги я рад больше, чем победе в Лиге чемпионов

И вот что интересно... Я в одном из комментариев поднял вполне конкретный вопрос... Если поставить на чашу весов законность пенальти вчера, когда Рамос изобразил ласточку и аж три пенальти в ворота Вальядолида, которые не увидел Матео Колхоз, неужели для фанатов Реала все так очевидно? Пенальти на Рамосе - законный, а у Барсы пенальти нет? И абсолютно все двуличные фанаты Реала, стыдливо предпочли тупо молчать в тряпочку... Это и есть ваше нутро, фальшивые....