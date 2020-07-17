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Зидан: Этому титулу Ла Лиги я рад больше, чем победе в Лиге чемпионов
Сравнение от Зизу
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал завоевание командой титула чемпиона Испании по итогам сезона-2019/20. Цитирует французского специалиста Marca.
"Ощущения? Потрясающие. То, что сделали мои игроки, действительно впечатляет. У меня нет слов, чтобы описать свои эмоции. Да, у меня была своя роль, но все сделали именно они. Это выдающаяся команда. Когда я вижу, насколько они счастливы, я и сам счастлив".
"Мы лучшие, потому что набрали больше всех очков – все просто. Это один из лучших дней в моей карьере. Лига чемпионов – это Лига чемпионов, но этому титулу Ла Лиги я рад больше. Благодарю Переса. Именно Флорентино привел меня в лучший клуб мира как игрока".