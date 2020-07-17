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Зидан: Этому титулу Ла Лиги я рад больше, чем победе в Лиге чемпионов

Испания
(1 голосов)

Сравнение от Зизу

Зидан: Этому титулу Ла Лиги я рад больше, чем победе в Лиге чемпионов
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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал завоевание командой титула чемпиона Испании по итогам сезона-2019/20. Цитирует французского специалиста Marca.

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"Ощущения? Потрясающие. То, что сделали мои игроки, действительно впечатляет. У меня нет слов, чтобы описать свои эмоции. Да, у меня была своя роль, но все сделали именно они. Это выдающаяся команда. Когда я вижу, насколько они счастливы, я и сам счастлив".

"Мы лучшие, потому что набрали больше всех очков – все просто. Это один из лучших дней в моей карьере. Лига чемпионов – это Лига чемпионов, но этому титулу Ла Лиги я рад больше. Благодарю Переса. Именно Флорентино привел меня в лучший клуб мира как игрока".

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В статье: Флорентино Перес Зинедин Зидан Лига чемпионов Примера Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Ла Лига
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Источник:
Marca

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Комментарии (3)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.07.2020 в 12:35
И вот что интересно... Я в одном из комментариев поднял вполне конкретный вопрос... Если поставить на чашу весов законность пенальти вчера, когда Рамос изобразил ласточку и аж три пенальти в ворота Вальядолида, которые не увидел Матео Колхоз, неужели для фанатов Реала все так очевидно? Пенальти на Рамосе - законный, а у Барсы пенальти нет? И абсолютно все двуличные фанаты Реала, стыдливо предпочли тупо молчать в тряпочку... Это и есть ваше нутро, фальшивые....
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.07.2020 в 11:51
"Ощущения? Потрясающие. То, что сделали арбитры, особенно арбитры в будке ВАР, действительно впечатляет. У меня нет слов, чтобы описать свои эмоции. Да, у меня была своя роль, но все сделали именно они. Это выдающаяся команда арбитров. Когда я вижу, насколько они счастливы, я и сам счастлив".
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0
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.07.2020 в 12:26
Да уймись, олень. Твою бредятину никто давно не воспринимает. Иди проверь свой жёлчный пузырь. От тебя здесь воняет.
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