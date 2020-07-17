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Перес о трансферах Реала: Больших покупок не будет
Президент "сливочных" заявил, что клуб не будет делать громких покупок
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес поделился мыслями насчет новых трансферов "сливочных".
"Больших покупок не будет. Сложно просить игроков снизить зарплаты, а затем подписывать кого-то. "Реал" займется усилением, когда будет иметь такую возможность", – рассказал Перес для El Transistor.
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В матче 37-го тура Ла Лиги "Реал" обыграл "Вильярреал" и стал чемпионом Испании.
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Источник:Onda Cero
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