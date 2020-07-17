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Перес о трансферах Реала: Больших покупок не будет

Испания
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Президент "сливочных" заявил, что клуб не будет делать громких покупок

Перес о трансферах Реала: Больших покупок не будет
Новина українською

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес поделился мыслями насчет новых трансферов "сливочных".

"Больших покупок не будет. Сложно просить игроков снизить зарплаты, а затем подписывать кого-то. "Реал" займется усилением, когда будет иметь такую возможность", – рассказал Перес для El Transistor.

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В матче 37-го тура Ла Лиги "Реал" обыграл "Вильярреал" и стал чемпионом Испании.

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В статье: Флорентино Перес Реал (Мадрид)
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Источник:
Onda Cero
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