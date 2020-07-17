Серьезный разговор? Президент Барселоны сегодня встретится с Кике Сетьеном

Вчера вечером каталонская "Барселона" официально потеряла шансы стать чемпионом Испании. Подобный результат не может радовать руководство клуба.

Как сообщает Mundo Deportivo, президент "Барсы", Хосеп Бартомеу, сегодня проведет встречу с Кике Сетьеном. Главная задача - обсудить текущюю ситуацию в команде.

Пока что, речи об увольнении тренера быть не может. С другой стороны, если верить СМИ, Сетьен может уже не работать с командой через три недели. Именно тогда каталонцы сыграют с "Наполи".

Отметим, что главный претендент на пост тренера "Барселоны" - Хави Эрнандес.