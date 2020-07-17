  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Серьезный разговор? Президент Барселоны сегодня встретится с Кике Сетьеном
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серьезный разговор? Президент Барселоны сегодня встретится с Кике Сетьеном

Испания
(1 голосов)

Однако об увольнении речи нет

Серьезный разговор? Президент Барселоны сегодня встретится с Кике Сетьеном
UA-Футбол
Новина українською

Вчера вечером каталонская "Барселона" официально потеряла шансы стать чемпионом Испании. Подобный результат не может радовать руководство клуба.

Читайте такжеСетьен: Я в чем-то согласен с Месси, самокритика нужна, но поражение от Осасуны – это слишком Испания 17 июля 2020, пятница. 09:36

Как сообщает Mundo Deportivo, президент "Барсы", Хосеп Бартомеу, сегодня проведет встречу с Кике Сетьеном. Главная задача - обсудить текущюю ситуацию в команде.

Пока что, речи об увольнении тренера быть не может. С другой стороны, если верить СМИ, Сетьен может уже не работать с командой через три недели. Именно тогда каталонцы сыграют с "Наполи".

Отметим, что главный претендент на пост тренера "Барселоны" - Хави Эрнандес.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Хосеп Мария Бартомеу Кике Сетьен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Mundo Deportivo
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарница)
17.07.2020 в 19:33
Бартомеу надо было бы организовать встречу лидеров/изгоев раздевалки, тренерского штаба и нескольких функционеров. И попытаться обсудить все по душам. Иначе, противоречия и обиды не дадут команде играть, а клубу развиваться.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...