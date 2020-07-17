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Серьезный разговор? Президент Барселоны сегодня встретится с Кике Сетьеном
Однако об увольнении речи нет
Вчера вечером каталонская "Барселона" официально потеряла шансы стать чемпионом Испании. Подобный результат не может радовать руководство клуба.
Как сообщает Mundo Deportivo, президент "Барсы", Хосеп Бартомеу, сегодня проведет встречу с Кике Сетьеном. Главная задача - обсудить текущюю ситуацию в команде.
Пока что, речи об увольнении тренера быть не может. С другой стороны, если верить СМИ, Сетьен может уже не работать с командой через три недели. Именно тогда каталонцы сыграют с "Наполи".
Отметим, что главный претендент на пост тренера "Барселоны" - Хави Эрнандес.