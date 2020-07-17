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Реал заплатит Челси 20 миллионов евро после оформления чемпионства
Все благодаря бельгийскому вингеру
Прошлым летом мадридский "Реал" заплатил за Эдена Азара сто миллионов евро. Однако были предусмотрены и дополнительные бонусы.
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Как сообщает Mirror, "Челси" получит дополнительное 20 миллионов. Все благодаря чемпионству "Реала". Всего же, лондонцы могут получить в сумме 35 миллионов в виде бонусов.
Chelsea set for huge cash boost after Eden Hazard helps Real Madrid win La Liga #ChelseaFChttps://t.co/zUgdiyPOv2— Mirror Football (@MirrorFootball) July 17, 2020
В чемпионском сезоне Азар провел 16 матчей, забив один гол и отдав шесть голевых.
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