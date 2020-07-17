Испания
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Серия прервана: Видаль впервые за восемь лет не выиграл национальный чемпионат
Всему виной один мадридский клуб
Вчера мадридский "Реал" официально оформил чемпионство в Испании. Сильно расстроился этому факту Артуро Видаль.
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Впервые за восемь лет он не выиграл национальный чемпионат. В сезоне 2011/12 он стал чемпионом Италии с "Ювентусом", после чего началась его серия.
В сумме, чиллиец четыре раза выиграл чемпионат с "Юве", трижды с "Баварией" и один раз с "Барселоной". Помимо этого, дважды выигрывал национальный кубок.
Ранее сообщалось, что полузащитник получил предложение из МЛС.
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