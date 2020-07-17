Серия прервана: Видаль впервые за восемь лет не выиграл национальный чемпионат

Вчера мадридский "Реал" официально оформил чемпионство в Испании. Сильно расстроился этому факту Артуро Видаль.

Впервые за восемь лет он не выиграл национальный чемпионат. В сезоне 2011/12 он стал чемпионом Италии с "Ювентусом", после чего началась его серия.

В сумме, чиллиец четыре раза выиграл чемпионат с "Юве", трижды с "Баварией" и один раз с "Барселоной". Помимо этого, дважды выигрывал национальный кубок.

Ранее сообщалось, что полузащитник получил предложение из МЛС.