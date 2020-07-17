Камбэк легенды: Касильяс возвращается мадридский Реал

Легенда мадридского "Реала" Икер Касильяс спустя пять лет возвращается на "Сантьяго Бернабеу". Как сообщает Marca, он займет пост советника президента клуба Флорентино Переса.

Какими именно вопросами будет заниматься бывший вратарь станет известно в ближайшие несколько недель.

Источник пишет, что роль Касильяса будет тождественна той, которая была в Мадриде у Зинедина Зидана, когда он еще только готовился стать тренером.

39-летний Касильяс де-факто завершил профессиональную карьеру после того, как 1 мая 2019-го пережил сердечный приступ на тренировке "Порту". С тех пор на поле он больше не выходил и выполнял в клубе роль связующего звена между командой и руководством.

В Португалии Икер был успешен и выиграл с "Драконами" три трофея, однако его лучшие годы, конечно, прошли в "Реале", ворота которого он защищал целых 16 лет - с 1999 по 2015-й. Суммарно в футболке "Сливочных" голкипер сыграл 725 матчей, 5 раз выигрывал Примеру и 3 раза - Лигу чемпионов.