Сетьен, уходи: за что лидеры Барсы ополчились на своего тренера

Вчера Лионель Месси после поражения от "Осасуны" (1:2) без обиняков назвал "Барселону" слабой и уязвимой командой, призвав к решительным изменениям.

Как утверждает Marca, Лео имел ввиду, прежде всего, смену тренерского штаба, поскольку Кике Сетьен и его помощники за последние недели растеряли последние крохи доверия со стороны игроков.

Издание выделило четыре главные претензии команды к Сетьену, в результате которых он, скорее всего, будет уволен из "Барселоны" уже на следующей неделе, сразу после финального тура чемпионата против "Алавеса".

1) Команда не хотела отставки Вальверде

Сетьен занял место тренера, которого очень уважали все лидеры "Барселоны". Месси, Суарес, Пике, Бускетс и Альба выступали против отставки Эрнесто Вальверде, но боссы клуба к их мнению не прислушались, что автоматически настроило команду против нового штаба.

Смягчить футболистов могли бы победы, однако в стартовых матчах при Сетьене "Барса" выглядела плохо, проиграла "Валенсии" и вылетела из Кубка от "Атлетика". После этого скептицизм раздевалки еще усилился - игроки не могли понять, зачем Вальверде поменяли на тренера, который не дает результата.

2) Странные тренировки

Сетьен сделал ставку на жесткий режим - проводил тренировки в дни матчей, не давал выходных. Это резко контрастировало с подходом Вальверде и его почти отцовскими методами.

При этом тренировки у Сетьена весьма специфические - по мнению подавляющего большинства игроков, они недостаточно динамичны из-за манеры тренера всех прерывать и читать мораль. Многие уходили с поля, не вспотев. Именно об этом Месси говорил после "Осасуны": "Мы уступаем в интенсивности всем, отсюда и удары по нашим воротам".

Дошло до того, что ряд топ-звезд "Барсы", уходя после тренировок, громко переговаривались, мол, это было худшее занятие в их жизни. Тренерский штаб все это слышал. Ну а когда сезон уже был провален, игроки начали открыто спорить с Сетьеном в перерывах матчей, оспаривая его установки на игру.

3) Отвратительная коммуникация

Оскорбительные крики помощника Сетьена Эдера Сарабии в адрес игроков во время Эль Класико взбесили команду, но он продолжает так себя вести на тренировках. На днях один из лидеров "Барсы" обиделся и при всех посоветовал Сарабии проявить уважение.

С Сетьеном та же песня. Лучше всего его отношения с коллективом описывает история, случившаяся в минувший вторник. Кике после тренировки предложил всем, кто готов, сыграть двусторонку, но в ответ вся команда, за исключением пары-тройки лиц, ушла с поля.

4) Неоднозначные высказывания в прессе

Ну и последнее, что не нравится игрокам - это склонность Сетьена делать двусмысленные заявления во время пресс-конференций. То он заговаривает про спад статистики Месси, то ставит под вопрос профессионализм Артура, то еще что-то.

Всегда толерантный Лионель сорвался после "Осасуны", но Marca уверяет, что Суарес ранее уже говорил тренеру почти то же самое, только жестче. Пике же показал свое отношение, приехав на матч на велосипеде, наплевав тем самым на все установки и режим Сетьена.

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Бартомеу хотел подождать, но после спича Месси вариантов у него не осталось. Когда контакты между тренерами и игроками порваны, ни о какой ЛЧ и речи идти не может. Новому тренеру тоже будет крайне сложно что-то придумать, но у него хотя бы шансы будут. У Сетьена же, по мнению испанских журналистов, их нет вообще.