Сегунда. Зозуля помог Альбасете добыть важную победу, а Кравец отдал решающий ассист в матче Луго

Очень вовремя для "Альбасете" снизошло прозрение. Команда победила 4:1 одного из лидеров турнира. И это жизненно важная победа в борьбе за сохранение прописки в Лиге.

Первый гол "Альбасете" забил с пенальти и Роман Зозуля отношения к этому не имеет. А вот во втором взятии ворот он принял прямое участие. На него пошла подача от углового флажка, Зозуля сбросил мяч за пределы штрафной площади под удар Педро Санчесу, тот пробил, а Коросито забил на добивании после сейва вратаря.

Третий гол хозяева забили в ходе быстрой контратаки (без Зозули), а четвертый – в начале второго тайма, когда передачей искали Зозулю, а нашли Охеду. 4:1. "Альбасете" близок к спасению.

"Альбасете" - "Сарагоса" 4:1

Андрей Лунин отстоял на ноль в своем поединке. "Овьедо" уже гарантировал себе сохранение прописки, но украинский вратарь в следующем сезоне будет играть в "Реале". Сегодня в активе Андрея два сейва.

"Овьедо" - "Расинг" 1:0

"Луго" Василия Кравца играл на поле "Тенерифе" и одержал важную победу благодаря голу на 90+5-й минуте. Автором гола стал Эль Хассен, а ассистентом – украинец Василий Кравец. Защитник отыграл всё регламентированное время и сохранил силы для последнего рывка. Начал забег со своей половины поля и получил передачу в свободную зону. Приблизившись к воротам, Василий выполнил зрячий прострел с линии штрафной площади вправо на партнера – тот замкнул ударом в падении.

Благодаря этой победе "Луго" резко улучшил собственные шансы на спасение. Вполне вероятно, что именно этот гол станет для команды самым важным в сезоне.

"Тенерифе" - "Луго" 1:2

"Алькоркон" проиграл "Малаге" 0:2, Сергей Мякушко начал матч в резерве, на поле появился на 71-й минуте. "Алькоркону" не грозит вылет, нет шансов также повыситься в классе.

"Малага" - "Алькоркон" 2:0