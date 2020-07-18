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С выполненным заданием. Овьедо - Расинг 1:0. Обзор матча и видео гола

Испания
(1 голосов)

Овьедо - Расинг ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 17.07.2020 ⋇ Сегунда на UA-Футбол

С выполненным заданием. Овьедо - Расинг 1:0. Обзор матча и видео гола
UA-Футбол
Новина українською

Андрей Лунин помог "Овьедо" сохранить прописку в Сегунде. Придя в команду, которая ужасно играла в обороне, украинец шесть матчей завершил без пропущенных голов. Последний из них состоялся вчера в рамках 41-го тура, против "Расинга".

"Овьедо" точно не вылетит, а Лунин возвращается в "Реал". Смотрим обзор матча "Овьедо" - "Расинг".

Сегунда. 41-й тур
"Овьедо" – "Расинг" 1:0
Гол: Самуель Обьенг 7

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В статье: Сегунда Расинг (Испания) Овьедо (Испания) Андрей Лунин
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