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С выполненным заданием. Овьедо - Расинг 1:0. Обзор матча и видео гола
Овьедо - Расинг ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 17.07.2020 ⋇ Сегунда на UA-Футбол
Андрей Лунин помог "Овьедо" сохранить прописку в Сегунде. Придя в команду, которая ужасно играла в обороне, украинец шесть матчей завершил без пропущенных голов. Последний из них состоялся вчера в рамках 41-го тура, против "Расинга".
"Овьедо" точно не вылетит, а Лунин возвращается в "Реал". Смотрим обзор матча "Овьедо" - "Расинг".
Сегунда. 41-й тур
"Овьедо" – "Расинг" 1:0
Гол: Самуель Обьенг 7
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