С выполненным заданием. Овьедо - Расинг 1:0. Обзор матча и видео гола

Андрей Лунин помог "Овьедо" сохранить прописку в Сегунде. Придя в команду, которая ужасно играла в обороне, украинец шесть матчей завершил без пропущенных голов. Последний из них состоялся вчера в рамках 41-го тура, против "Расинга".

"Овьедо" точно не вылетит, а Лунин возвращается в "Реал". Смотрим обзор матча "Овьедо" - "Расинг".

Сегунда. 41-й тур

"Овьедо" – "Расинг" 1:0

Гол: Самуель Обьенг 7