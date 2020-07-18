Как Кравец помог Луго добыть важнейшую победу. ВИДЕО

В этом матче "Луго" нужно было только побеждать. В случае поражения или даже ничьей команда Василия Кравца за тур до финиша оставалась бы под острой угрозой вылета. Эта угроза существует до сих пор, но теперь гораздо больше возможностей для маневров. Вполне вероятно, что именно гол Эль Хассена на 90+5-й минуте матча с "Тенерифе" станет решающим для "Луго" во всем турнире. А трудовой ассист на этот гол отдал наш Василий Кравец.

"Луго" не проигрывает уже в пяти турах подряд. В каждом матче этой серии команда забивала. Осталось хорошо сыграть с "Мирандесом". Это будет ключевой поединок.

А пока смотрим видеообзор матча 41-го тура "Тенерифе" - "Луго" (1:2). Ассист Василия Кравца – на видео начиная с 1:00.