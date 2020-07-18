  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Как Кравец помог Луго добыть важнейшую победу. ВИДЕО
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Как Кравец помог Луго добыть важнейшую победу. ВИДЕО

Испания
(2 голосов)

Тенерифе - Луго ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 17.07.2020 ⋇ Сегунда на UA-Футбол

Как Кравец помог Луго добыть важнейшую победу. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

В этом матче "Луго" нужно было только побеждать. В случае поражения или даже ничьей команда Василия Кравца за тур до финиша оставалась бы под острой угрозой вылета. Эта угроза существует до сих пор, но теперь гораздо больше возможностей для маневров. Вполне вероятно, что именно гол Эль Хассена на 90+5-й минуте матча с "Тенерифе" станет решающим для "Луго" во всем турнире. А трудовой ассист на этот гол отдал наш Василий Кравец.

"Луго" не проигрывает уже в пяти турах подряд. В каждом матче этой серии команда забивала. Осталось хорошо сыграть с "Мирандесом". Это будет ключевой поединок.

А пока смотрим видеообзор матча 41-го тура "Тенерифе" - "Луго" (1:2). Ассист Василия Кравца – на видео начиная с 1:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сегунда Тенерифе (Испания) Луго Василий Кравец
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
78zezabo (Дрогобич)
18.07.2020 в 10:55
Красава!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...