Альбасете - Сарагоса 4:1. Как Зозуля с партнерами одного из лидеров громили

В Сегунде немало непредсказуемых результатов. Вот, например, как в матче 41-го тура, в котором "Альбасете" разгромил "Сарагосу". Первая команда – претендент на вылет, вторая – претендент на повышение в классе. Но имеем сенсационный разгром.

К победе "Альбасете" причастен и украинец Роман Зозуля. Не забивал и не ассистировал, но в двух голевых атаках фигурировал. Как все это было – смотрите в видеообзоре матча 41-го тура Сегунды "Альбасете" - "Сарагоса".

Сегунда. 41-й тур

"Альбасете" - "Сарагоса" 4:1

Голы: Микель Меса (пен.), 13 Николас Коросито 22, Дани Охеда 33, Дани Охеда 44 - Бурги (пен.) 29