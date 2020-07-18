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Альбасете - Сарагоса 4:1. Как Зозуля с партнерами одного из лидеров громили

Испания
(1 голосов)

Альбасете - Сарагоса ⋉ 4:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 17.07.2020 ⋇ Сегунда на UA-Футбол

Альбасете - Сарагоса 4:1. Как Зозуля с партнерами одного из лидеров громили
UA-Футбол
Новина українською

В Сегунде немало непредсказуемых результатов. Вот, например, как в матче 41-го тура, в котором "Альбасете" разгромил "Сарагосу". Первая команда – претендент на вылет, вторая – претендент на повышение в классе. Но имеем сенсационный разгром.

К победе "Альбасете" причастен и украинец Роман Зозуля. Не забивал и не ассистировал, но в двух голевых атаках фигурировал. Как все это было – смотрите в видеообзоре матча 41-го тура Сегунды "Альбасете" - "Сарагоса".

Сегунда. 41-й тур
"Альбасете" - "Сарагоса" 4:1
Голы: Микель Меса (пен.), 13 Николас Коросито 22, Дани Охеда 33, Дани Охеда 44 - Бурги (пен.) 29

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В статье: Роман Зозуля Сарагоса (Испания) Альбасете (Испания) Сегунда
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