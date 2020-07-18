Алавес - Барселона. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Барселона" докатилась до ситуации, когда ее турнирный матч не имеет абсолютно никакого значения. Чемпион уже определен, каталонцам можно посыпать голову пеплом. Второе место от них также никуда не убежит, поэтому остаются только какие-то локальные задачи. Например, сделать Лионеля Месси лучшим бомбардиром турнира.

Матч 38-го тура Ла Лиги "Алавес" - "Барселона" состоится 19.07.2020 в 18:00. Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.

Видеотрансляция матча доступна на платформах MEGOGO, Oll.tv, Vodafone TV, Киевстар ТВ. Также на телеканале "Футбол 3".

Где еще смотреть онлайн матч "Алавес" - "Барселона"?