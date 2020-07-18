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Алавес - Барселона. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Алавес - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.07.2020 ⋊Ла Лига на UA-Футбол
"Барселона" докатилась до ситуации, когда ее турнирный матч не имеет абсолютно никакого значения. Чемпион уже определен, каталонцам можно посыпать голову пеплом. Второе место от них также никуда не убежит, поэтому остаются только какие-то локальные задачи. Например, сделать Лионеля Месси лучшим бомбардиром турнира.
Матч 38-го тура Ла Лиги "Алавес" - "Барселона" состоится 19.07.2020 в 18:00. Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.
Видеотрансляция матча доступна на платформах MEGOGO, Oll.tv, Vodafone TV, Киевстар ТВ. Также на телеканале "Футбол 3".
Где еще смотреть онлайн матч "Алавес" - "Барселона"?
- Беларусь - Сетанта Спорт;
- Канада - beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada;
- Чехия - DIGI GO;
- Польша - Eleven Sports 1 Poland;
- Испания - Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus, Movistar +, Movistar Laliga.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.