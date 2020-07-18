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Леганес - Реал. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Леганес - Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.07.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Этот матч важен для "Леганеса", не для "Реала". "Сливочные" уже выиграли чемпионат, поэтому эту игру могут позволить себе сыграть не от ножа. А вот "пепинерос" надо только побеждать в надежде спастись от вылета. Отставание от "Сельты" в одно очко и худшие показатели в личных встречах делают положение "Леганеса" затруднительным. Кроме победы над "Реалом", еще нужно дождаться потери очков "Сельтой" в игре с "Эспаньолом".
Матч состоится 18.07.2020 в 22:00. Прямая видеотрансляция в Украине - телеканал "Футбол 3". Онлайн текстовая трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - в разделе "Испания".
Где еще смотреть онлайн прямой эфир поединка 38-го тура Ла Лиги?
- Канада - beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada;
- Венгрия - Spíler Extra;
- Румыния - Telekom Sport 2 Romania, Look Sport;
- Испания - Movistar +, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga, Mitele Plus.
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