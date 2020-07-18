Леганес - Реал. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Этот матч важен для "Леганеса", не для "Реала". "Сливочные" уже выиграли чемпионат, поэтому эту игру могут позволить себе сыграть не от ножа. А вот "пепинерос" надо только побеждать в надежде спастись от вылета. Отставание от "Сельты" в одно очко и худшие показатели в личных встречах делают положение "Леганеса" затруднительным. Кроме победы над "Реалом", еще нужно дождаться потери очков "Сельтой" в игре с "Эспаньолом".

Матч состоится 18.07.2020 в 22:00. Прямая видеотрансляция в Украине - телеканал "Футбол 3". Онлайн текстовая трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - в разделе "Испания".

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