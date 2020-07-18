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Леганес - Реал. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Леганес - Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 19.07.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Леганес - Реал. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

Этот матч важен для "Леганеса", не для "Реала". "Сливочные" уже выиграли чемпионат, поэтому эту игру могут позволить себе сыграть не от ножа. А вот "пепинерос" надо только побеждать в надежде спастись от вылета. Отставание от "Сельты" в одно очко и худшие показатели в личных встречах делают положение "Леганеса" затруднительным. Кроме победы над "Реалом", еще нужно дождаться потери очков "Сельтой" в игре с "Эспаньолом".

Матч состоится 18.07.2020 в 22:00. Прямая видеотрансляция в Украине - телеканал "Футбол 3". Онлайн текстовая трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - в разделе "Испания".

Где еще смотреть онлайн прямой эфир поединка 38-го тура Ла Лиги?

  • Канада - beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada;
  • Венгрия - Spíler Extra;
  • Румыния - Telekom Sport 2 Romania, Look Sport;
  • Испания - Movistar +, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga, Mitele Plus.

Смотреть матч онлайн
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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Леганес Где смотреть футбол
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