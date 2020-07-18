О Месси, Неймаре и национализме. Экс-президент Барсы дал большое интервью

Бывший президент "Барселоны" Сандро Росель, который отсидел более двух лет за решеткой за финансовые махинации, в интервью El Mundo разжевал некоторые детали своей недавно выпущенной автобиографии.

Функционер не скрывает, что ему не нравится большинство из того, что делает нынешнее руководство "Блаугранас" - причем это касается как трансферной политики, так и ценностных ориентиров.

О Неймаре

"Я бы подписал его снова, потому что всегда хотел собрать у себя лучших, как в игровом плане, так и с точки зрения бизнеса. Сегодня сделка возможна только в виде бартера, но мне кажется, что никто из каталонцев не захочет стать его частью. "Барса" может выигрывать, может проигрывать, но это "Барса".

О политике

"Меня беспокоит то, что "Барселона" теперь не просто любима каталонцами, но еще и играет только за них. Тут что-то неправильно. Клуб должен дистанцироваться от политики, но мы видим, как партии и масс-медиа пытаются втянуть "Барселону" во все это. Они всегда активны перед выборами".

О Месси

"Футбол состоит из разных компонентов - техники, физики, тактики, но также и психологии. И вот в плане психологии произошло неладное. Впрочем, на мой взгляд, в клубе могут быть спокойны - Лионель повесит бутсы на гвоздь в "Барселоне".

О своем заключении

"Больше всего в тюрьме я общался с Жорди Кишаром (один из идеологов независимой Каталонии - прим.), также познакомился с Диасом Ферраном и Игнасио Гонсалесом (оба политика в тюрьме за махинации - прим.).

Люди верят, что в тюрьме у знаменитостей есть привилегии. Но их нет вообще. За решеткой все равны. Маноло, наш надзиратель, писал на доске задачи на день - и это касалось всех. Кишар, Ферран, я… Мы все ходили в один и тот же душ и посещали тот же туалет".

О планах на будущее

"Конечно, я поддержу одного из кандидатов на пост президента Барселоны. Я хочу влиять на то, что происходит с клубом. Я забочусь о "Барсе", ведь я ее бывший президент. Разве это странно?"