Сетьен рассказал о личной встрече с президентом Барселоны

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен рассказал о встрече с президентом клуба Хосепом Бертомеу.

"Очевидно, мы испытываем беспокойство по поводу нынешней ситуации. Мы стараемся найти решение, чтобы изменить ее. Наша встреча с Бертомеу была посвящена этому. Нам нужно постараться объединить усилия. Да, мы не выиграли чемпионат, но у нас есть привлекательная цель впереди в виде Лиги чемпионов", – цитирует наставника Marca.