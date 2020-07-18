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Сетьен рассказал о личной встрече с президентом Барселоны

Испания
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Сетьен рассказал о личной встрече с президентом Барселоны
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Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен рассказал о встрече с президентом клуба Хосепом Бертомеу.

"Очевидно, мы испытываем беспокойство по поводу нынешней ситуации. Мы стараемся найти решение, чтобы изменить ее. Наша встреча с Бертомеу была посвящена этому. Нам нужно постараться объединить усилия. Да, мы не выиграли чемпионат, но у нас есть привлекательная цель впереди в виде Лиги чемпионов", – цитирует наставника Marca.

Напомним, 8 августа "Барселона" встретится с "Наполи" в рамках ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч закончился со счетом 1:1

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В статье: Барселона Кике Сетьен
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