Испания
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Одриосола в нынешнем сезоне выиграл Ла Лигу и Бундеслигу, суммарно сыграв 7 матчей
Альваро так и не сумел стать основным ни в одном из клубов
Фулбек "Реала" Альваро Одриосола, который провел вторую половину сезона в "Баварии" на правах аренды, стал обладателем уникального достижения.
24-летний испанец получит медали за победу и в Ла Лиге, и в Бундеслиге. Интересно, что Одриосола провел за "Реал" 4 матча в Ла Лиге этого сезона, а в Бундеслиге он вышел на поле всего три раза.
Напомним, Одриосола перешел в "Реал" из "Сосьедада" за 30 млн евро два года назад.
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scorpius (Ck)
18.07.2020 в 17:05
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