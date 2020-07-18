Одриосола в нынешнем сезоне выиграл Ла Лигу и Бундеслигу, суммарно сыграв 7 матчей

Фулбек "Реала" Альваро Одриосола, который провел вторую половину сезона в "Баварии" на правах аренды, стал обладателем уникального достижения.

24-летний испанец получит медали за победу и в Ла Лиге, и в Бундеслиге. Интересно, что Одриосола провел за "Реал" 4 матча в Ла Лиге этого сезона, а в Бундеслиге он вышел на поле всего три раза.

Напомним, Одриосола перешел в "Реал" из "Сосьедада" за 30 млн евро два года назад.