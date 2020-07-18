  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Одриосола в нынешнем сезоне выиграл Ла Лигу и Бундеслигу, суммарно сыграв 7 матчей
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Одриосола в нынешнем сезоне выиграл Ла Лигу и Бундеслигу, суммарно сыграв 7 матчей

Испания
(1 голосов)

Альваро так и не сумел стать основным ни в одном из клубов

Одриосола в нынешнем сезоне выиграл Ла Лигу и Бундеслигу, суммарно сыграв 7 матчей
Новина українською

Фулбек "Реала" Альваро Одриосола, который провел вторую половину сезона в "Баварии" на правах аренды, стал обладателем уникального достижения.

24-летний испанец получит медали за победу и в Ла Лиге, и в Бундеслиге. Интересно, что Одриосола провел за "Реал" 4 матча в Ла Лиге этого сезона, а в Бундеслиге он вышел на поле всего три раза.

Напомним, Одриосола перешел в "Реал" из "Сосьедада" за 30 млн евро два года назад.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Альваро Одриосола
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
scorpius (Ck)
18.07.2020 в 17:05
Кто не работает - тот ест! (с)
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...