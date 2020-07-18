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Санти Касорла покинул Вильярреал

Испания
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Матч с "Эйбаром" станет для ветерана последним за "субмарин"

Санти Касорла покинул Вильярреал
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"Вильярреал" объявил об уходе полузащитника Санти Касорлы. На сайте испанского клуба появилось прощальное видео, посвященное 35-летнему ветерану.

"В 18-летнем возрасте "Вильярреал" дал мне шанс, тогда меня никто не знал. "Вильярреал" дал мне всё", — сказал полузащитник.

Санти выступал за "субмарин" в период с 2003 по 2006 год, повторно перейдя в клуб в 2018-м.

Пока не известно, где Касорла продолжит карьеру. Он может перейти в "Арсенал", который возглавляет его экс-партнер Микель Артета. Также у него есть выгодное предложение из Катара.

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В статье: Санти Касорла Вильярреал
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