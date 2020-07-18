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Зидан: Мне нравится быть в Реале, но в футболе никогда не знаешь что произойдет

Испания
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Наставник "сливочных" прокомментировал свое будущее в клубе

Зидан: Мне нравится быть в Реале, но в футболе никогда не знаешь что произойдет
Новина українською

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями насчет своего будущего в стане "сливочных".

"Никто не знает, что произойдет. У меня есть контракт, мне нравится находиться в этом клубе, но никогда не знаешь, что может произойти в футболе.

Здесь просто идешь от одного дня к другому. Я не знаю, что впереди", – сказал наставник "Реала".

Напомним, текущее соглашение француза с мадридцами рассчитано до конца сезона 2021/22.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca
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