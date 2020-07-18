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Зидан: Мне нравится быть в Реале, но в футболе никогда не знаешь что произойдет
Наставник "сливочных" прокомментировал свое будущее в клубе
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями насчет своего будущего в стане "сливочных".
"Никто не знает, что произойдет. У меня есть контракт, мне нравится находиться в этом клубе, но никогда не знаешь, что может произойти в футболе.
Здесь просто идешь от одного дня к другому. Я не знаю, что впереди", – сказал наставник "Реала".
Напомним, текущее соглашение француза с мадридцами рассчитано до конца сезона 2021/22.
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Источник:Marca
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