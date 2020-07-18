Секрет чемпионства Реала на фоне кризиса Барселоны – вовсе не в судействе. Подкаст №29

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Такие современные радиопередачи удобно слушать фоном. Будь в тренде!

Во время прослушивания подкастов Вы не привязаны к экрану устройства – руки и глаза полностью свободны, в то время как уши поглощают информативный контент во время монотонного процесса – будь то пробежка, спортзал, мытье посуды или поездка в метро.

На повестке дня обзор чемпионского сезона мадридского "Реала". Про лучшую оборону в Европе (теперь без подстраховки на правом фланге), сравнение Азара с Роналду и Гризманном (!), тренерские приемы Зидана и трансферную политику "сливочных". Неужели Йович – это ошибка скаутов "Реала", а с судейством матчей столичной команды действительно все в порядке? И, казалось бы, причем здесь психующий и уставший Месси… Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox.