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Секрет чемпионства Реала на фоне кризиса Барселоны – вовсе не в судействе. Подкаст №29

Испания
(1 голосов)

Hala Madrid!

Секрет чемпионства Реала на фоне кризиса Барселоны – вовсе не в судействе. Подкаст №29
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Такие современные радиопередачи удобно слушать фоном. Будь в тренде!

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Во время прослушивания подкастов Вы не привязаны к экрану устройства – руки и глаза полностью свободны, в то время как уши поглощают информативный контент во время монотонного процесса – будь то пробежка, спортзал, мытье посуды или поездка в метро.

На повестке дня обзор чемпионского сезона мадридского "Реала". Про лучшую оборону в Европе (теперь без подстраховки на правом фланге), сравнение Азара с Роналду и Гризманном (!), тренерские приемы Зидана и трансферную политику "сливочных". Неужели Йович – это ошибка скаутов "Реала", а с судейством матчей столичной команды действительно все в порядке? И, казалось бы, причем здесь психующий и уставший Месси… Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Серхио Рамос Лионель Месси Гарет Бэйл Эден Азар Флорентино Перес Зинедин Зидан Марсело Примера Барселона Чемпионат Испании Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Ла Лига Ферлан Менди Лука Йович Эдер Милитао Подкаст Аудиомнение
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Киев)
18.07.2020 в 18:20
Який ще "секрет"... ВСІ переможні голи в останніх ЧОТИРЬОХ матчах забиті з вельми НЕочивидних пенальті! В перших матчах після карантину суперники КК теж обурювались суддівством! Так що невідомо, хто зіграв більше на користь нового чемпіона... Провальна гра минулорічного чи ганебний арбітраж
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Spokoyno (Киев)
18.07.2020 в 18:39
Зрозуміло, що і Реали треба було використати існуючу ситуацію... Навіть з "лівого" пенальті ще треба забити... Утім це відсотків 10... 15. А от кому 45% та 40% Варто проголосувати та "віддати 45%" + Барсе; - суддівському корпусу.
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