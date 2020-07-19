Гризманн забил за Барсу столько же, сколько и Неймар в первом сезоне

Marca подсчитала, что экс-форвард "Барселоны" Неймар и нападающий каталонцев Антуан Гризманн забили одинаковое количество голов в своем первом сезоне в составе "сине-гранатовых".

В кампании 2013/14 бразилец в 41 матче забил 15 голов и отдал 15 результативных передач.

На данном этапе сезоне у француза 15 забитых мячей и 4 ассиста в 46 поединках. В текущем сезоне чемпионата Испании Гризманн точно не сыграет, так как получил мышечную травму. Но у "Барсы" еще есть ответный матч против "Наполи" в 1/8 Лиги чемпионов.