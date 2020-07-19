Капитан Вильярреала вернулся после трех лет борьбы с травмами и теперь уходит победителем

Вчера "Вильярреал" объявил о прощании сразу с двумя культовыми для клуба персонажами – Санти Касорлой и Бруно Сориано.

Всеобщее внимание привлекла именно персона Санти, что и неудивительно – после известной истории с длительным восстановлением после травмы, игрок не просто вернулся на поле, а еще и стал лучшим игроком сезона в команде, которая занимает пятое место в таблице. Футболист просто покидает клуб и раздумывает между воссоединением с соотечественником Артетой в почти родном "Арсенале" и хорошей пенсией на Востоке.

Персона Бруно в этой истории находится в тени голливудского сценария своего товарища и коллеги. Однако, человек это не менее заслуженный. Тем более, что его история весьма схожа с историей Касорлы.

Сориано – кастельонец до мозга костей. Будущий футболист родился в городке Артана (менее двух тысяч человек), что в 20 минутах от Вильярреала. И юный Бруно был уверен, что ему суждено стать футболистом. Однако, судьба не оставила его без испытаний на пути к своей мечте. В молодежной команде он получает первую серьезную травму в карьере и надолго оставляет футбол.

Следующие два года 16-летний Бруно работает на шахте вместе со своим отцом и остается в твердой уверенности, что дорога в футбол ему закрыта. Тем не менее, в клубе о нем не забыли. Тренер молодежной команды Хуан Карлос Гарридо снова позвал уже 19-летнего парня на просмотр. Оказалось, что от травмы не осталось и следа, а потому и преград на пути к возвращению в систему клуба тоже не наблюдалось.

Очевидно, что карьера молодого полузащитника развивалась не так стремительно, как ему самому хотелось бы. Это были времена расцвета "подводников" Мануэля Пеллегрини, когда команды с Рикельме, Форланом и Рейной (и тем же молодым Касорлой) наводила шороху в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Пробиться в состав того коллектива было очень тяжело. А потому своего дебюта Сориано пришлось ждать аж до 22-х лет: в октябре 2006-го года он выйдет во втором тайме матча с "Мальоркой". В том сезоне таких матчей наберется аж целых три – но опытный чилийский наставник все же приметит юного опорника с отличной левой ногой.

В дальнейшем игровое время испанца будет только расти, но основным его назвать будет крайне сложно. Помогут обстоятельства: эпоха Пеллегрини начнет подходить к концу, лидеры команды разъедутся и наметится смена поколений. И именно Бруно подхватит знамя командира опорной зоны от многолетнего лидера "субмарины" Маркоса Сенны, которого все чаще начнут донимать травмы. Поможет и то, что после непродолжительного правления Эрнесто Вальверде (пришедшего на смену Пеллегрини в 2009-м), коллектив возглавит уже знакомый нам Хуан Карлос Гарридо – а уж он отлично знаком с возможностями Сориано.

Следующий сезон станет прорывом для полузащитника. "Вильярреал" финиширует на четвертом месте, а Бруно держит в своих руках все нити игры команды. По итогам сезона только великолепная четверка гвардиоловской "Барселоны" (Хави, Иньеста, Бускетс, Алвес) будет делать больше передач в среднем за игру, чем Сориано. Еще раз вспомним расцвет времен "тики-таки" и вникнем в то, насколько это серьезное достижение, характеризирующее важность игрока для команды.

Собственно, даже в следующем сезоне, когда валенсийцы сенсационно скатятся из четверки в зону вылета – их лидер не сдаст позиций, пропустив вперед себя только крайне схожего по функционалу Хаби Алонсо. Хайлайты на YouTube – штука крайне обманчивая. Но в случае с Бруно действительно достаточно посмотреть несколько подборок, чтобы понять уровень игрового интеллекта и исполнительского мастерства. Его роскошные длинные передачи в одно касание буквально влюбляли в себя всех, кто хотя бы минимально разбирается в футболе. Неудивительно, что пока его партнеры паковали чемоданы в Сегунду, сам Сориано был претендентом на поездку в Украину и Польщу, а офис клуба был завален предложениями по трансферу.

Но эта история не могла завершиться так. Бруно просто не мог предать родную команду, за которую болел с ранних лет. Естественно, он остался и с первой попытки вывел "подподников" обратно в Ла Лигу. В Сегунде происходит крайне важное событие – прямо по ходу сезона Маркос Сенна отдает капитанскую повязку своему партнеру по центру полузащиты, а сам в конце сезона с чувство выполненного долга отбывает в США.

Новейшая история "субмарины" известна достаточно хорошо. Под руководством Марселино Гарсии команда как ни в чем не бывало вернулась в зону еврокубков, а Бруно оставался ее стержневым исполнителем. В 2016-м году к футболисту приходит главное признание – он едет во Францию на Чемпионат Европы. И пускай времена доминирования испанцев остались позади, а турнир команда покинут в 1/8 – сам факт вызова 32-летнего хавбека является крайне показательным.

Казалось, что Сориано готов пройти по стопам своего предшественника Сенны, который был известным футбольным долгожителем с пиком уже после 30-летнего юбилея. Сезон 16/17 завершился для "Вильярреала" успешно – благодаря победе в последнем туре в дерби над "Валенсией" со счетом 3:1, команда взобралась на пятое место и завоевала путевку в Лигу Европы. Никто из счастливых фанатов даже не подозревал, что капитан их команды уже несколько месяцев играл через боль и на поле они его не увидят еще очень долго.

Летом футболисту ставят диагноз – остеофит в области большеберцовой кости (нарост на поверхности костной ткани). Штука неприятная, но вполне излечимая. Игрок должен был пропустить около трех месяцев и вернуться уже осенью. Но три месяца неожиданно превратятся в три года.

Несмотря на успешность операции, Бруно не перестает ощущать боль. Более того: у него начинает болеть буквально все – мышцы, спина, голова. Он предпринимает несколько попыток вернуться, но все безрезультатно. Врачи в разных странах разводят руками. Потихоньку поступает депрессия.

Помощь подоспела из Финляндии. Именно там прошлым летом взялись сделать еще одну операцию на подколенном сухожилье, которое могло быть причиной постоянных болей. Отступать было некуда, футболист был готов на все - хоть на тибетских шаманов с бубнами – лишь бы боли прекратились.

И вот очередная попытка получилась удачной. Бруно все же смог вернуться на поле. И даже здесь ему немного повезло с подарком от судьбы. Если бы не карантин и связанный с ним простой, он не успел бы вернуться вовремя. Но это все же произошло.

Если бы на "Эстадио де ла Керамика" 22 июня были привычно забиты трибуны, то они взорвались бы оглушающим гулом оваций на 90-й минуте матча с "Севильей", когда на бровке появился человек, которого фанаты ждали на поле больше трех лет. Защитник Марио Гаспар снял капитанскую повязку и вернул ее тому, на чьей руке она должна находиться по праву. Бруно сыграл в этом матче три минуты, но отмечали это событие так, будто команда только что выиграла Лигу чемпионов. После матча футболист едва сдерживал слезы во время послематчевого интервью, а рядом стоял капитан "Севильи" Эбер Банега, ожидающий возможности тепло поздравить своего старого товарища. В раздевалке партнеры и руководство клуба устроили стоячую овацию символу клуба.

"Я очень благодарен этим людям – они видели все мои муки, все, через что я прошел за последние три года", - признавался герой вечера.

Тем не менее, проверять свое здоровье снова игрок не собирается. Вчера клуб объявил, что их капитан принял решение повесить бутсы на гвоздь. Он не хотел просто объявлять о своем решении, не вернувшись на поле – это выглядело бы как поражение. Бруно не сдался, он прошел через три года мучений и теперь уходит победителем с гордо поднятой головой.

Сегодня вечером "Вильярреал" принимает "Эйбар". Безусловно, всем бы хотелось, чтобы на трибунах могли присутствовать болельщики, желавшие попрощаться с легендой. Но это все равно важный момент – капитан команды сможет полноценно проститься с футболом на стадионе, который успел стать для него домом за 14 лет.