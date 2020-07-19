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Азар: Это мой худший год в карьере в индивидуальном плане

Испания
(2 голосов)

Бельгиец весь год страдал от травм

Азар: Это мой худший год в карьере в индивидуальном плане
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Вингер "Реала" Эден Азар подвел итоги своего дебютного сезона в клубе.

"У меня были травмы, но я надеюсь, что все позади, что следующий год будет лучше. На самом деле это был не такой и ужасный сезон, потому что я смог перейти в этот клуб и выиграть чемпионат в первый год. Я не могу просить о большем.

Но в индивидуальном плане это был худший год в моей карьере. Это был немного странный сезон, учитывая все, что случилось. Он может стать лучше, и следующим трофеем должна стать Лига чемпионов, хотя сделать это будет сложно, потому что впереди "Манчестер Сити", - приводит слова Азара Mundo Deportivo со ссылкой на France Info.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Эден отметился голом и 6 ассистами в 16 матчах.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
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