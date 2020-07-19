Барселона рассматривает вариант с назначением Лорана Блана

Лоран Блан может заменить Кике Сетьена у руля "Барселоны", утверждает Diario Sport.

Ранее сообщалось, что агент француза Жорже Мендеш предложил услуги своего клиента каталонцам, однако никто не ожидал, что клуб будет всерьез рассматривать его кандидатуру.

Отметим, что Блан играл за "Барселону" с 1996 по 1997 год. Его последним местом работы был "ПСЖ", который он покинул в 2016-м году.