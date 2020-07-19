Испания
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Барселона рассматривает вариант с назначением Лорана Блана
Неожиданный ход от каталонцев
Лоран Блан может заменить Кике Сетьена у руля "Барселоны", утверждает Diario Sport.
Ранее сообщалось, что агент француза Жорже Мендеш предложил услуги своего клиента каталонцам, однако никто не ожидал, что клуб будет всерьез рассматривать его кандидатуру.
Отметим, что Блан играл за "Барселону" с 1996 по 1997 год. Его последним местом работы был "ПСЖ", который он покинул в 2016-м году.
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Комментарии (8)
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metall5291 (Kharkiv)
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hardcorepwnz (Украина)
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Algrab (Костопiль)
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hardcorepwnz (Украина)
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absurdlight (Kiev)
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dmtroyan (Полтава)
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