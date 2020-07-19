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Барселона рассматривает вариант с назначением Лорана Блана

Испания
(2 голосов)

Неожиданный ход от каталонцев

Барселона рассматривает вариант с назначением Лорана Блана
Новина українською

Лоран Блан может заменить Кике Сетьена у руля "Барселоны", утверждает Diario Sport.

Ранее сообщалось, что агент француза Жорже Мендеш предложил услуги своего клиента каталонцам, однако никто не ожидал, что клуб будет всерьез рассматривать его кандидатуру.

Отметим, что Блан играл за "Барселону" с 1996 по 1997 год. Его последним местом работы был "ПСЖ", который он покинул в 2016-м году.

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В статье: Лоран Блан Барселона
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(2 голосов)
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Комментарии (8)
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MES QUE UN CLUB
19.07.2020 в 17:09
Скорее всего это обычная ерунда от журналистов, но Блан хороший тренер. Он исповедует атакующий, красивый футбол. Я за ПСЖ постоянно следил, когда он был ихним тренером и когда там Ибрагимович играл. Конечно, может кто скажет, что ЛЧ не выиграл, но так много кто её не выиграл. Я двумя руками за, но только при условии если Бартомеу и компании там не будет. Очень не хотелось бы, чтобы из-за этих ребят подпортилось имя Блана.
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metall5291 (Kharkiv)
19.07.2020 в 16:15
Не знаю хороший это выбор или нет. Интересно узнать другие мнения.
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hardcorepwnz (Украина)
19.07.2020 в 15:37
Забавный выбор
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0
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Algrab (Костопiль)
19.07.2020 в 15:19
Треба поставити головним тренером монреальського оленя. Він відразу виведе всіх на чисту воду і забезпечить Барсі довічне чемпінство у всіх турнірах (правда, на папері)
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+2
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hardcorepwnz (Украина)
19.07.2020 в 15:36
Проиграет все матчи и будет рассказывать что это Перес просто купил всех
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+3
0
Algrab (Костопiль)
19.07.2020 в 15:56
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absurdlight (Kiev)
19.07.2020 в 15:05
Ходят слухи, что дед Луческу возглавит Барселону.
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dmtroyan (Полтава)
19.07.2020 в 14:57
То Клюйверт, то Блан, то Хаві, що не сайт, то нові кандидати для Барси.
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