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Примера. 38-й тур. Алавес - Барселона 0:5. Хорошо, но поздно

Испания
(1 голосов)

У Месси - дубль. Чем ответит Бензема?

Примера. 38-й тур. Алавес - Барселона 0:5. Хорошо, но поздно
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Витория-Гастейс. "Мендисорроса"
"Алавес" - "Барселона" 0:5
Голы: Анссумане Фати 24, Лионель Месси 34, Луис Суарес 44, Нелсон Семеду 57, Лионель Месси 75

"Алавес": Роберто Хименес, Виктор Лагуардия (Альберто Родригес 46), Лисандро Магальян, Лукас Перес (Пере Понс 46), Виктор Камараса (Мохаммед Махмуд 65), Хоселу, Адриан Марин, Эдгар Мендес, Ману (Любомир Фейса 59), Оливер Берк (Луис Роха 46), Мартин Падилья

"Барселона": Нето, Серхио Бускетс (Френки де Йонг 59), Клеман Лангле (Нелсон Семеду 50), Луис Суарес, Лионель Месси, Хорди Альба, Артуро Видаль, Рики Пуч, Серхи Роберто, Анссумане Фати (Мартин Брайтвайт 78), Рональд Араужо

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В статье: Лионель Месси Барселона Чемпионат Испании Алавес (Витория-Гастейс)
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