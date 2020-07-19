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Примера. Последний тур. Вильярреал финишировал пятым
Закрываем чемпионат...
Вальядолид. "Нуэво Хосе Соррилья"
"Вальядолид" - "Бетис" 2:0
Голы: Серхио Наварро 45+1, Оскар Плано 63
"Вальядолид": Хосе Антонио Каро, Вальдо Рубио (Пабло Эрвияс 76), Хавьер Санчес (Федерико Сан Эметерио 46), Оскар Плано, Серхио Наварро (Матеус Сикейра 89), Рубен Алькарас, Хави Мойяно, Антоньито, Сандро Рамирес (Энес Унал 63), Мичел, Начо
"Бетис": Дани Мартин , Серхио Каналес, Хоакин Санчес (Диего Лейва 71), Набиль Фекир, Сидней, Лоренсо Морон, Антонио Барраган, Кристиан Тельо (Хави Гарсия 76), Эмерсон, Карлос Аленья (Борха Иглесиас 66), Марк Бартра
Предупреждения: Хави Мойяно 80, Оскар Плано 88 - Марк Бартра 41, Набиль Фекир 85
Вильярреаль. Стадион "Мадригал"
"Вильярреал" - "Эйбар" 4:0
Голы: Андре-Франк Ангисса 71, Херард Морено 88, Херард Морено 89, Мойсес Гомес 90+4
"Вильярреал": Андрес Фернандес, Рауль Альбиоль, Висенте Иборра (Мойсес Гомес 62), Альберто Морено, Андре-Франк Ангисса, Санти Касорла (Мануэль Тригерос 82), Рубен Пенья, Бруно Сориано (Мануэль Морланес 88), Херард Морено, Пау Торрес, Самуэль Чуквезе (Хави Онтиверос 62)
"Эйбар": Родригес Йоэль, Эстебан Бургос, Педро Бигас (Педро Леон 78), Рафаэл Соареш (Такаси Инуи 46), Папа Кули Диоп, Хосе Анхель (Серхио Альварес 50), Себастьян Кристофоро (Серхи Энрич 78), Пабло де Бласис, Энрике Гарсия, Шарлес Диас де Оливейра (Эду Экспозито 62), Робер Корреа