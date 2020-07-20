Леганес - Реал 2:2. Чемпион отправил Огурцов в Сегунду

Несмотря на полное отсутствие мотивации и не самый основной состав, "Реал" в последнем туре не проиграл "Леганесу" на его поле. Для "Огурцов" это означает вылет из элиты.

"Сливочные" здорово удивили уже на старте, когда неожиданно рванули забивать гол. Вальверде пробил в створ, но спас Куэльяр; Бензема ударил чуть выше верхнего угла; ну а Рамос, как обычно, не промахнулся - навес Иско со штрафного на голову капитану был идеальным.

К слову, для Серхио это 11-й мяч в текущем чемпионате - это рекорд для защитника в Примере в 21 веке.

Забив гол, "Реал" заметно сбавил обороты, а где-то с середины тайма вообще бросил атаковать, отдав мяч хозяевам. Те, правда, тоже не знали, что с ним делать. Единственным светлым пятном у "Огурцов" был арендованный вингер Брайан Хиль, который и в створ попадал, и ситуацию обострял, пользуясь отсутствием справа у "Реала" Дани Карвахаля.

В итоге именно Хиль и сравнял счет буквально из ничего - у Хонатана Силвы получилась отличная передача на линию вратарской, куда ворвался Брайан и вторым касанием отправил мяч под Ареоля. Вышло эффектно.

В параллельном матче "Сельта" никак не могла забить "Эспаньолу", и Хавьер Агирре решил пойти ва-банк. На второй тайм он выпустил своих лучших бомбардиров - Оскара Родригеса и Герреро. И поспешил.

Потеряв одного игрока в разрушении, "Леганес" уже на старте второго тайма пропустил контратаку - Иско тонкой передачей вывел на ворота Асенсио, и тот не промахнулся.

После этого ситуация для "Огурцов" стала буквально критической, но они продолжили сражаться. К тому же, Зидан им неслабо помог, выпустив в середине тайма совершенно бестолковых Йовича и Браима Диаса. После этого у "Леганеса" пошел момент за моментом. Поначалу Ареоля выручал - он потащил удар в угол от Оскара и среагировал на выстрел Ассале со средней.

Но уже на 78-й минуте и французский вратарь был бессилен, когда все тот же Ассале замкнул прострел с фланга. К голу привела грубая ошибка Начо.

Последние 10-15 минут превратились в бесконечную осаду ворот "Реала". "Леганес" очень старался, а "Сливочные" тянули время и не стеснялись выносить мяч на трибуны. И в итоге таки дождались финального свистка, хотя как минимум в одном эпизоде могли пропускать, но арбитр расценил игру рукой Йовича как такую, что не тянет на пенальти.

Печальный итог для "Леганеса", но ничего не поделаешь. Команда Хавьера Агирре здорово провела концовку, заработав 11 очков в 5 последних турах, но этого не хватило. Раньше надо было включаться в борьбу. А так - впервые за 4 года "Огурцов" ждет Сегунда.

Леганес. "Бутарке"

"Леганес" - "Реал" - 2:2

Голы: Хиль, 45+1, Ассале, 78 - Рамос, 9, Асенсио, 52

"Леганес": Куэльяр - Росалес, Бустинса, Тарин (Ассале, 55), Сиовас, Хонатан Силва - Руибаль (Герреро, 46), Амаду (Авилес, 78), Ресио (Роке Меса, 55), Хиль - Ману (Оскар Родригес, 46)

"Реал": Ареоля - Васкес, Эдер Милитао, Рамос (Начо, 46), Менди - Вальверде, Каземиро (Кроос, 61), Иско - Асенсио (Браим Диас, 61), Бензема (Йович, 61), Винисиус

Предупреждения: Ресио, 39, Руибаль, 43, Бустинса, 49, Хонатан Силва, 56 - Браим Диас, 66