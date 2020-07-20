  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Призы и индивидуальные награды второстепенны". Месси в седьмой раз выиграл трофей Пичичи
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Призы и индивидуальные награды второстепенны". Месси в седьмой раз выиграл трофей Пичичи

Испания
(1 голосов)

Никто не выигрывал эту награду большее количество раз, чем Лионель

"Призы и индивидуальные награды второстепенны". Месси в седьмой раз выиграл трофей Пичичи
Новина українською

Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси в седьмой раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании. В рамках завершившейся кампании Ла Лиги аргентинец забил 25 голов в 33 матчах. Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема забил 21 мяч в 37 встречах.

Читайте такжеПримера. 38-й тур. Алавес - Барселона 0:5. Хорошо, но поздно

Месси установил рекорд чемпионата Испании – до него никто не становился лучшим снайпером турнира в семи сезонах. Лионель выиграл трофей "Пичичи" в 2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. Тельмо Зарра ("Атлетик") становился лучшим бомбардиром Примеры 6 раз.

Месси также стал лучшим ассистентом Ла Лиги с 21 результативной передачей. Лионель и Томас Мюллер из "Баварии" добились элитарного результата среди ТОП-5 лиг за последние 10 лет.

"Призы и индивидуальные награды второстепенны. Мне бы хотелось, чтобы награда лучшему бомбардиру Ла Лиги сопровождалась титулом чемпиона Испании. Нам нужно немного тишины перед игрой с "Наполи". Важно очистить голову", – цитирует Месси AS и Marca.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Примера Барселона Чемпионат Испании Ла Лига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
AS

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
20.07.2020 в 10:52
Вітаю індивідуальних прихільників Мессі зі ще одним статистичним досягненням їхнього смислу життяне перевелись ще в Іспанії беззубі Мальорки та сонні Вільяреали, за ніякі Алавеси я взагалі мовчу, котрі в будь-який момент можуть покращити досягнення за акційними цінамину що ж чергова другорядна нагорода з присмаком лажі для свого коханця при повному фіаско в чемпіонаті, незважаючи на його словабо як сказав крадун Розель, що футболіст складається з тактики, техніки, психології, і от з нею тут є проблемита і всі вже давно розуміють, що Мессі обожнює індивідуальні нагороди, ставить їх вище клубних, горлянки перегризає от вона жадоба... не до перемог, а до хорошої статистики....
Ответить
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.07.2020 в 10:33
Стареет Месси. Меньше чем в этом чемпионате он забивал последний раз в сезоне 2008-09 - 23 гола.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...