"Призы и индивидуальные награды второстепенны". Месси в седьмой раз выиграл трофей Пичичи

Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси в седьмой раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании. В рамках завершившейся кампании Ла Лиги аргентинец забил 25 голов в 33 матчах. Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема забил 21 мяч в 37 встречах.

Месси установил рекорд чемпионата Испании – до него никто не становился лучшим снайпером турнира в семи сезонах. Лионель выиграл трофей "Пичичи" в 2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. Тельмо Зарра ("Атлетик") становился лучшим бомбардиром Примеры 6 раз.

✨2⃣5⃣ GOALS ✨

✨2⃣1⃣ ASSISTS ✨



Another record-breaking season for Leo Messi in #LaLigaSantander! ???? pic.twitter.com/CeLS76x96h