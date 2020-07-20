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"Призы и индивидуальные награды второстепенны". Месси в седьмой раз выиграл трофей Пичичи
Никто не выигрывал эту награду большее количество раз, чем Лионель
Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси в седьмой раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании. В рамках завершившейся кампании Ла Лиги аргентинец забил 25 голов в 33 матчах. Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема забил 21 мяч в 37 встречах.
Месси установил рекорд чемпионата Испании – до него никто не становился лучшим снайпером турнира в семи сезонах. Лионель выиграл трофей "Пичичи" в 2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. Тельмо Зарра ("Атлетик") становился лучшим бомбардиром Примеры 6 раз.
✨2⃣5⃣ GOALS ✨— LaLiga English (@LaLigaEN) July 19, 2020
✨2⃣1⃣ ASSISTS ✨
Another record-breaking season for Leo Messi in #LaLigaSantander! ???? pic.twitter.com/CeLS76x96h
Месси также стал лучшим ассистентом Ла Лиги с 21 результативной передачей. Лионель и Томас Мюллер из "Баварии" добились элитарного результата среди ТОП-5 лиг за последние 10 лет.
"Призы и индивидуальные награды второстепенны. Мне бы хотелось, чтобы награда лучшему бомбардиру Ла Лиги сопровождалась титулом чемпиона Испании. Нам нужно немного тишины перед игрой с "Наполи". Важно очистить голову", – цитирует Месси AS и Marca.