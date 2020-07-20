Зидан: Реал будет сражаться до последней секунды, чтобы пройти Манчестер Сити

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал комментарий после ничьи с "Леганесом" (2:2), а также поделился ожиданиями от второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Цитирует француза Marca. Встреча с "горожанами" состоится 7 августа.

"Как я могу не думать, что мы имеем шансы с "Манчестер Сити"? Мы будем сражаться до последней секунды, чтобы выйти в следующий раунд. Сейчас команда немного отдохнет после тяжелого отрезка сезона, но речь не об отпуске. Просто немного отключимся, а затем будем думать о матче с англичанами".