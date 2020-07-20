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Зидан: Реал будет сражаться до последней секунды, чтобы пройти Манчестер Сити
Зинедин и его команда – на эмоциональном подъеме
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал комментарий после ничьи с "Леганесом" (2:2), а также поделился ожиданиями от второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Цитирует француза Marca. Встреча с "горожанами" состоится 7 августа.
"Как я могу не думать, что мы имеем шансы с "Манчестер Сити"? Мы будем сражаться до последней секунды, чтобы выйти в следующий раунд. Сейчас команда немного отдохнет после тяжелого отрезка сезона, но речь не об отпуске. Просто немного отключимся, а затем будем думать о матче с англичанами".
"Хамес попросил не включать его в заявку на игру. Отсутствие Бэйла – это техническое решение, не более того. У Азара небольшая травма, после матча с "Вильярреалом" у него были проблемы. Передышка поможет ему полностью восстановиться, медики работают над этим. С "Леганесом" мы играли не лучшим образом, но нельзя забывать о том, чего мы добились. "Реал" не проиграл, команда довольна результатом".