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Зидан: Реал будет сражаться до последней секунды, чтобы пройти Манчестер Сити

Испания
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Зинедин и его команда – на эмоциональном подъеме

Зидан: Реал будет сражаться до последней секунды, чтобы пройти Манчестер Сити
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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал комментарий после ничьи с "Леганесом" (2:2), а также поделился ожиданиями от второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Цитирует француза Marca. Встреча с "горожанами" состоится 7 августа.

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"Как я могу не думать, что мы имеем шансы с "Манчестер Сити"? Мы будем сражаться до последней секунды, чтобы выйти в следующий раунд. Сейчас команда немного отдохнет после тяжелого отрезка сезона, но речь не об отпуске. Просто немного отключимся, а затем будем думать о матче с англичанами".

"Хамес попросил не включать его в заявку на игру. Отсутствие Бэйла – это техническое решение, не более того. У Азара небольшая травма, после матча с "Вильярреалом" у него были проблемы. Передышка поможет ему полностью восстановиться, медики работают над этим. С "Леганесом" мы играли не лучшим образом, но нельзя забывать о том, чего мы добились. "Реал" не проиграл, команда довольна результатом".

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В статье: Гарет Бэйл Эден Азар Зинедин Зидан Лига чемпионов Реал (Мадрид) Манчестер Сити Леганес
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Источник:
Marca

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