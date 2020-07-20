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Эльче - Овьедо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Сегунды

Испания
(1 голосов)

Овьедо - Эльче: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 20.07.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Эльче - Овьедо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Сегунды
UA-Футбол
Новина українською

"Овьедо" уже гарантировал себе место в Сегунде на следующий сезон, однако не собирается последний матч чемпионата играть спустя рукава. Готовится к финальному аккорду и Андрей Лунин, который провел удачный период в этой команде. Далее будет шанс зацепиться за место в "Реале".

Смотрите онлайн прямую видеотрансляцию матча 42-го тура Сегунды "Эльче" - "Овьедо". Начало - 22:00.

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В статье: Овьедо (Испания) Эльче (Испания) Андрей Лунин
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