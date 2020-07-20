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Кадис - Альбасете. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Сегунды
Кадис - Альбасете: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 20.07.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
"Кадис" уже в Примере, а вот "Альбасете" еще надо постараться для сохранения прописки в Сегунде. Это будет ключевой матч для Зозули и компании. Не пропустите.
Смотрите онлайн прямую видеотрансляцию матча 42-го тура Сегунды "Кадис" - "Альбасете". Начало - 22:00.
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