Далее - только МС. Леганес - Реал 2:2. Обзор матча и видео голов

"Реал" не сумел завершить все матчи после карантина победами. Но это команде, наверное, и не нужно было. Мадридцы одержали чемпионство в предпоследнем туре Ла Лиги, поэтому против "Леганеса" играли в свое удовольствие. И все равно не позволили сопернику победить и сохранить прописку в элите.

Далее по курсу - "Манчестер Сити". Смотрите видеообзор матча 38-го тура Ла Лиги "Леганес" - "Реал".

Леганес. "Бутарке"

"Леганес" - "Реал" 2:2

Голы: Хиль, 45+1, Ассале, 78 - Рамос, 9, Асенсио, 52