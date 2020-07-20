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Далее - только МС. Леганес - Реал 2:2. Обзор матча и видео голов
Леганес - Реал ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 19.07.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
"Реал" не сумел завершить все матчи после карантина победами. Но это команде, наверное, и не нужно было. Мадридцы одержали чемпионство в предпоследнем туре Ла Лиги, поэтому против "Леганеса" играли в свое удовольствие. И все равно не позволили сопернику победить и сохранить прописку в элите.
Далее по курсу - "Манчестер Сити". Смотрите видеообзор матча 38-го тура Ла Лиги "Леганес" - "Реал".
Леганес. "Бутарке"
"Леганес" - "Реал" 2:2
Голы: Хиль, 45+1, Ассале, 78 - Рамос, 9, Асенсио, 52
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