Экс-игрок Арсенал подписал контракт с клубом, который возглавляет Хави

"Аль-Садд" в своём "твиттере" анонсировал переход полузащитника Санти Касорлы.

35-летний футболист уже достиг договорённости с катарским клубом и в скором времени прибудет в Доху, чтобы урегулировать формальности и присоединиться к команде. В своей новый клуб хавбек перейдёт на правах свободного агента. В "Аль-Садде" Санти воссоединится с бывшим партнёром по сборной Испании Хави Эрнандесом, занимающим пост главного тренера коллектива.

"Санти, добро пожаловать в наш клуб. Желаем всего наилучшего и множества трофеев в составе нашей команды. Спасибо!" — говорится в сообщении "Аль-Садда".

Последним клубом Касорлы был "Вильярреал", который он покинул по окончании минувшего розыгрыша чемпионата Испании. В ходе своей карьеры полузащитник также выступал за "Рекреативо", "Малагу" и "Арсенал".