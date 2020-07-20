Убийцы гигантов вырвались из клетки. Сенсационный прорыв из Примеры

"Я невероятно рад за команду, которая сделала что-то очень сложно. Очень трудно играть на таком уровне концентрации и усилий против соперника, который является одним из лучших в мире. Мы старались четко придерживаться нашего плана, пришлось много играть без мяча.

Лидерство в турнирной таблице? Но это анекдот. Мы просто должны насладиться моментом победы", - так говорил в сентябре прошлого года наставник "Гранады" Диего Мартинес. Тогда его команда на своем "Эстадио Нуэво Лос Карменес" обыграла "Барселону" 2:0 и вошла в топ-3. Именно переиграла, а не просто победила – один удар каталонцев в створ. Поражала солидность клуба, только вернулся из Сегунды.

Впоследствии она даже станет второй, вновь третьей и спокойненько опустится до середины турнирной таблицы. Однако и такой результат для нее выглядел очень хорошим – игра в атаке радовала публику, пропускали андалусийцы совсем немного, особенно учитывая квалификацию своих защитников, и о вылете даже не думали.

И в головах тренера и футболистов теплилась мечта о прорыве, и с шести заключительных матчей они смогли победить в четырех, ошиблись конкуренты, поэтому сказка стала реальностью – впервые в истории "Убийцы гигантов" (одно из прозвищ клуба) ворвались в еврокубки. Показательно, что команда не ожидала подарков от конкурентов, а делала свое дело. В последнем туре был уничтожен дома "Атлетик" из Бильбао, который сам собирался зайти в Лигу Европы.

Это очень круто, учитывая то, что за 89 лет своей истории у "Гранады" никогда не было серьезных успехов. Да, выше приведенное прозвище намекает на времена, когда ее опасались лидеры. Однако лучшие достижения в чемпионате – это два итоговые шестые места в начале семидесятых годов. Еще в 1959-м удалось дойти до финала кубка Испании, где Эленио Эррера натравил на представителей юга свою злющую и хищную "Барселону", она просто порвала соперника 4:1.

Вот и вся относительно славная история "Гранады". 2000-е она встретила в Терсере, затем – Сегунда Б, Сегунда и в 2011-м таки вернулась в элиту на шесть сезонов. Тогда клуб вошел в корпорацию Джампаоло Поццо, в которой также были "Уотфорд" и "Удинезе". Этот сеньор был весьма успешным бизнесменом, а футбол сначала был для него увлечением. Однако он научился зарабатывать на нем, был дисквалифицирован за темные дела с "черными букмекерами", но остался только в футболе, продав все другие активы. Но потом за 37 миллионов евро продал и "Гранаду" китайцу Цзян Лижангу.

Планы были большие, хотя не космические. По крайней мере, новый мажоритарный акционер стремился привлечь Гвардьолу и Сампаоли. С аргентинцем не срослось, а вот Гвардьола начал руководить клубом. Только это был Пере, а не Пеп, брат "того самого" игрока и тренера. В определенный кризисный момент он привез в Андалусию легендарного Тони Адамса. Легендарного футболиста, но совсем не тренера. Клуб упал на последнее место и вылетел.

Летом 2018-го Диего Мартинес пришел в "Гранаду" разгребать завалы, оставшиеся со времени амбиций и изменений. Экс-игрок "Сельты" и "Кадиса", он имел большой опыт работы в командах структуры "Севильи". Подписывали его осторожно, на год. За это время Мартинес и команду выстроил, и вернул её в Примеру.

На старте чемпионата 2019/2020 "Гранада" стабильно упоминалась среди потенциальных борцов за выживание. Старенький Роберто Сольдадо, интересный Янгель Эррера, еще резкий Дарвин Мачис и, возможно, кипер Руи Силва. Вот, пожалуй, и все фамилии, за которые цеплялся глаз, осматривая заявку команды. Остальные – либо ноунейм, либо игроки с вопросами к ним. Однако все четверо упомянутых исполнителей провели прекрасный сезон, а Вадижо, Пуэртас, Этеки, Карлос Фернандес и Монторро поддержали их. И все равно защита временами пугала, но это не было проблемой для Мартинеса. "Дело не в именах, - говорил сеньор Диего Мартинес, - а в том, чтобы футболисты четко осознавали, какой целью они объединены, и соблюдали все тактическим инструкций тренера".

Иногда отмечают, что успех "Гранады" состоялся при очевидных улыбках Фортуны в определенных матчах. Так оно и было, но это только часть истории. Все остальное делала сама команда во главе с Мартинесом. Теперь нужно будет не только искать усиление, но и бороться за тех, кто прекрасно сыграл этот сезон. Наиболее очевидные угрозы – это внимание к Карлосу Фернандеса и Янгелу Эррере, они принадлежат "Севильи" и "Манчестер Сити" соответственно, и их судьба в руках руководителей этих клубов.

Бюджет "Гранады" в кампании 2019/2020 составил 37 миллионов евро и был третьим из самых маленьких в лиге. Для сравнения – "Вильярреал" и "Реал Сосьедад", другие представители от Испании в Лиге Европы, имеют 113 и 85 соответственно.

Но сейчас китайский владелец может сказать свое веское слово. Он уже заявил, что хочет три года подряд видеть клуб в Европе. Для этого нужно доставать деньги из ящика. И очень желательно забыть о трюках с приглашением английских "тренеров". Опыт Адамса в "Гранаде" и Гарри Невилла в "Валенсии" заставил гомерично хохотать футбольную Испанию. Всю, кроме болельщиков упомянутых клубов.