"Все и так знают, кто лучший". Барселона отреагировала на отмену вручения ЗМ

Сегодня официально стало известно, что впервые в истории не будет вручаться Золотой Мяч по итогам сезона. Награда вручалась каждый год с 1956-го.

Каталонская "Барселона" язвительно отреагировала на данный факт. Они уверенны, что именно в их команде играет лучший футболист в мире.

"Мы понимаем. К тому же, все и так знают, кто лучший", - написано в сообщении команды.

We understand.



Besides, everyone knows who the best is.https://t.co/u8f3i307NN pic.twitter.com/mqWt1hvspg