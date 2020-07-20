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"Все и так знают, кто лучший". Барселона отреагировала на отмену вручения ЗМ
По итогам сезона - спорное утверждение
Сегодня официально стало известно, что впервые в истории не будет вручаться Золотой Мяч по итогам сезона. Награда вручалась каждый год с 1956-го.
Каталонская "Барселона" язвительно отреагировала на данный факт. Они уверенны, что именно в их команде играет лучший футболист в мире.
"Мы понимаем. К тому же, все и так знают, кто лучший", - написано в сообщении команды.
We understand.— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 20, 2020
Besides, everyone knows who the best is.https://t.co/u8f3i307NN pic.twitter.com/mqWt1hvspg
Отметим, что именно Лео - действующий обладатель Золотого Мяча.