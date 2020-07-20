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"Все и так знают, кто лучший". Барселона отреагировала на отмену вручения ЗМ

Испания
(1 голосов)

По итогам сезона - спорное утверждение

"Все и так знают, кто лучший". Барселона отреагировала на отмену вручения ЗМ
UA-Футбол
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Сегодня официально стало известно, что впервые в истории не будет вручаться Золотой Мяч по итогам сезона. Награда вручалась каждый год с 1956-го.

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Каталонская "Барселона" язвительно отреагировала на данный факт. Они уверенны, что именно в их команде играет лучший футболист в мире.

"Мы понимаем. К тому же, все и так знают, кто лучший", - написано в сообщении команды.

Отметим, что именно Лео - действующий обладатель Золотого Мяча.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Комментарии (2)
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Dr. House (Подолье)
20.07.2020 в 19:41
Лучший в этом году Левандовски. И его лишают заслуженного ЗМ. Также как в том году лишили Ван Дейка. Вот это уже действительно позор...
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Algrab (Костопiль)
20.07.2020 в 19:36
А це вони про кого?
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